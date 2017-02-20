Спасатели нашли под завалами мертвую девочку, а под ней - чудо!

Спасатели трудились сутками, доставая из завалов людей
 

Спасатели трудились сутками, доставая из завалов людей. Фото: REUTERS/ScanPix

Все знают, что 24 августа прошлого года в Италии произошло жуткое землетрясение. Его эпицентр пришелся на городок Пескара-дель-Тронто, что в 150 километрах от Рима. Спасатели тут трудились сутками, доставая из завалов людей. Большинство из них были заживо похоронены в собственных домах.

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Одной из жертв землетрясения должна была оказаться 4-летняя Джорджия Ренальдо. Но благодаря чуду она осталась жива. И оказалось, что этим чудом стала ее 8-летняя сестра Джулия.

Когда крыша дома стала обваливаться, девочка обняла мадшую сестренку, легла с ней на пол и прикрыла ее собственным телом.

Джулия умерла, так как рухнувшая крыша сломала все ее кости. Но маленькая Джорджия осталась жива.

Волшебное спасение!

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Когда мы говорим о детях, то часто забываем, что некоторые из них способны на поступки, на которые не способны взрослые. Джулия стала итальянской общенациональной героиней. Сотни людей пришли на ее похороны и принесли цветы на ее могилу.

Похороны ДжулииПохороны Джулии. Фото: AP/Scanpix

Джулия стала итальянской национальной героинейДжулия стала итальянской национальной героиней. Фото: AP/Scanpix

А один из пожарных, который достал из-под обломков ее тело и спасенную сестру, написал храброй девочке письмо. Вот оно:

Фото: скриншот видео

В нем говорится: «Привет, милая! Я помогал ребятам доставать тебя из-под обломков. Прости, мы пришли слишком поздно: ты уже не дышала.

Прости, но мы действительно сделали все, что могли. Но теперь, когда я вернулся домой, я знаю, что за нами всеми с небес наблюдает ангел.

Поэтому ты останешься для всех нас звездой, которая всегда будет на небе.Прощай, Джулия! Хоть мы никогда и не были знакомы, я люблю тебя. Андреа».

Разве это не доказывает нам, что даже дети способны на героизм? Поделитесь этой историей с друзьями, ведь она всем нам дает надежду!

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