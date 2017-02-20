Cобчак сообщила о серьезных переменах в жизни

Ксения Собчак
 

Ксения Собчак. Фото: TASS/Scanpix

Главная светская львица России сама не ожидала, что на нее так повлияют роды. И ее домашние этому только рады.

Еще по этой теме

Ведущей российской национальной музыкальной премии МУЗ-ТВ в июне, по традиции, станет Ксения Собчак. В этом качестве она выйдет на сцену уже в седьмой раз, а ее напарник Максим Галкин – только в пятый.

«Жаль, что я «старше» Галкина только по количеству выходов на сцену, а хотелось бы, чтобы и во всем остальном,

– призналась Ксения на завтраке по случаю этого мероприятия. – Имя у него хорошее – Максим, за это его и люблю. У нас получился хороший тандем, где звучат шутки, в основном, конечно, мои. Но иногда и сам Максим блещет».

Галкин тоже за словом в карман не полез и парировал: «Родила Ксения или нет, ей в любом состоянии красноречия не занимать. Если ты думаешь, что ушат с помоями от Ксюши тебя миновал, то ошибаешься – он пока просто не долетел».

Реклама

Острой на язык Ксения была всегда, даже в школьные годы. «Недавно я встречалась с одноклассницами, и мы вспоминали какие-то вещи, – рассказала Собчак. – К счастью, у многих подружек то, о чем в детстве мечталось, исполнилось. И я живу так, как хотела. А сегодня у меня такой период, когда хочется очень много времени проводить дома. Я очень сильно сократила количество выездов, выходов в свет, мы живем за городом, что мне никогда не нравилось.

У меня такой очень спокойный период, я никогда подумать не могла, что мне будет нравиться такая жизнь – находиться с семьей, гулять по парку.

Получаю огромное удовольствие! И каждый выезд на работу требует от меня огромных усилий. Домашние очень рады таким переменам во мне, тому, что все свободное время с ними».

Звезда российского шоу-бизнеса Ксения Собчак

Фото: Звезда российского шоу-бизнеса Ксения Собчак16

«Мы в семье не отмечаем ни 23 февраля, ни 8 Марта, – продолжает Собчак. – Дело в том, что у нас в семье есть свои праздники.

Каждый месяц мы отмечаем день рождения нашего прекрасного сына, отмечали даже 14 февраля, хотя нам это не свойственно.

В силу артистической профессии для нас праздники, например Новый год, – это работа. Поэтому пропускаем их и отмечаем какие-то неочевидные даты типа 13 марта. Ведь важнее делать друг другу приятные сюрпризы без всякого повода».

Еще по этой теме
Известный танцор откровенно рассказал о романе с Собчак

Известный танцор откровенно рассказал о романе с Собчак

Ксения Собчак удивила мастер-классом по грудному вскармливанию

Ксения Собчак удивила мастер-классом по грудному вскармливанию

Мама Ксении Собчак сделала неожиданное признание о внуке

Мама Ксении Собчак сделала неожиданное признание о внуке


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 103000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 120000 EUR
Дом
Дом, Ogre, 33000 EUR

reklama.vesti.lv

Новые баллистические ракеты РФ способны разорвать ПРО США Hi-Tech

Новые баллистические ракеты РФ способны разорвать ПРО США

«Он был мертвым при жизни»: Курту Кобейну исполнилось бы 50 Showbiz

«Он был мертвым при жизни»: Курту Кобейну исполнилось бы 50

Тест: Экономика Латвии в айфонах, бигмаках и килограммах хлеба Новости

Тест: Экономика Латвии в айфонах, бигмаках и килограммах хлеба

«Waze»: Латвия - седьмая лучшая в мире страна для езды на авто Hi-Tech

«Waze»: Латвия - седьмая лучшая в мире страна для езды на авто

Джоли впервые высказалась о разводе с Питтом Showbiz

Джоли впервые высказалась о разводе с Питтом

Жизнь

Знаменитости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
SCALA DEVELOPER
SCALA DEVELOPER
http://alkoutlet.lv

Темы

 