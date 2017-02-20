Cобчак сообщила о серьезных переменах в жизни

Главная светская львица России сама не ожидала, что на нее так повлияют роды. И ее домашние этому только рады.
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Ведущей российской национальной музыкальной премии МУЗ-ТВ в июне, по традиции, станет Ксения Собчак. В этом качестве она выйдет на сцену уже в седьмой раз, а ее напарник Максим Галкин – только в пятый.
«Жаль, что я «старше» Галкина только по количеству выходов на сцену, а хотелось бы, чтобы и во всем остальном,
– призналась Ксения на завтраке по случаю этого мероприятия. – Имя у него хорошее – Максим, за это его и люблю. У нас получился хороший тандем, где звучат шутки, в основном, конечно, мои. Но иногда и сам Максим блещет».
Галкин тоже за словом в карман не полез и парировал: «Родила Ксения или нет, ей в любом состоянии красноречия не занимать. Если ты думаешь, что ушат с помоями от Ксюши тебя миновал, то ошибаешься – он пока просто не долетел».
Острой на язык Ксения была всегда, даже в школьные годы. «Недавно я встречалась с одноклассницами, и мы вспоминали какие-то вещи, – рассказала Собчак. – К счастью, у многих подружек то, о чем в детстве мечталось, исполнилось. И я живу так, как хотела. А сегодня у меня такой период, когда хочется очень много времени проводить дома. Я очень сильно сократила количество выездов, выходов в свет, мы живем за городом, что мне никогда не нравилось.
У меня такой очень спокойный период, я никогда подумать не могла, что мне будет нравиться такая жизнь – находиться с семьей, гулять по парку.
Получаю огромное удовольствие! И каждый выезд на работу требует от меня огромных усилий. Домашние очень рады таким переменам во мне, тому, что все свободное время с ними».
«Мы в семье не отмечаем ни 23 февраля, ни 8 Марта, – продолжает Собчак. – Дело в том, что у нас в семье есть свои праздники.
Каждый месяц мы отмечаем день рождения нашего прекрасного сына, отмечали даже 14 февраля, хотя нам это не свойственно.
В силу артистической профессии для нас праздники, например Новый год, – это работа. Поэтому пропускаем их и отмечаем какие-то неочевидные даты типа 13 марта. Ведь важнее делать друг другу приятные сюрпризы без всякого повода».Еще по этой теме