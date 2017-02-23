Если рядом с вами человек этого знака Зодиака - вы счастливчик!

Весы (23 сентября — 22 октября) символизируют равновесие и покой. Они любят помогать другим и считаются настоящими гуманистами. Они стремятся к справедливости и миру, проявляя немалую заботу о родных и близких. Весы не любят конфликты и всеми силами стараются их избегать.

Весы — очень мягкие, добрые, заботливые люди, которые готовы на все, лишь бы окружающие были довольны. Однако другие часто пользуются их безотказностью, и Весам нередко приходится удовлетворять чужие прихоти.

Они ставят интересы других выше собственных и в итоге могут очень пострадать, если им встретится человек с недобрыми намерениями.

Весы обладают очень теплой, расслабленной и очаровательной натурой, поэтому им легко заводить друзей. У них их не очень много, зато все они настоящие. Что касается романтики, то Весы — прекрасные партнеры. Более того, некоторые считают их лучшим вариантом для долгосрочных отношений, что неудивительно!

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Если вы задумываетесь об отношениях с Весами, это лучшее решение, которое вы можете принять, и вот почему:

1. Весы крайне преданны. Весам не нужна показуха: они любят настоящее. Вступая в отношения с Весами, обязательно храните им верность, потому что на меньшее они не согласны. Весы всегда будут на вашей стороне и ни за что не предадут.

Они даже не смотрят на других потенциальных любовников/любовниц и не позволяют себе ни с кем заигрывать. Им нужны вы и только вы!

2. Они любят радовать людей. Весы крайне самоотверженны и любят вызывать у окружающих улыбку. Если они могут помочь хотя бы одному человеку, то обязательно это сделают. Для своего партнера они готовы пойти на все, неизменно ставя его превыше всего. Если вам захотелось пообедать дома, Весы тут же отправятся в магазин, купят все необходимое и приготовят вам вкуснейший ужин.

У Весов огромное сердце, и для них важно, чтобы вы чувствовали себя любимыми, ценимыми и счастливыми.

3. Весы очень любвеобильны. Если вам нужен любовник, который будет постоянно осыпать вас любовью, брать с собой в путешествия и хвастаться вами перед родными и близкими, нет лучше варианта, чем Весы!

Весы не умеют и не хотят сдерживать свою любовь. Они понимают только безусловную, полную, глубокую любовь. С Весами вы получаете все сразу, а в ответ им нужен всего лишь любящий, добрый и поддерживающий их партнер.

Весы неуютно чувствуют себя в одиночку и, найдя партнера, отдаются ему на 110%! Они любят любить и всегда умеют поднять вам настроение, если вы загрустите.

4. Весы — неисправимые романтики. Не ждите от Весов обычного ужина в ресторане и похода в кино — для них это слишком банально. Ради партнера они зайдут как угодно далеко, устроив ему уникальное свидание, подобранное под его личные вкусы. Они слышат все ваши слова и подмечают, что вам нравится. Например, если вы скажете, что любите кататься верхом, они найдут способ это устроить.

Весы удивят вас домашним обедом из трех блюд, когда вы вернетесь домой после тяжелого рабочего дня, просто потому, что хотят увидеть улыбку на вашем лице. Они сыграют вам или споют песню, напишут стих и поведут на пляж ночью — им никогда не надоест делать вас счастливыми!

5. Весы не любят конфликты. Еще одна положительная черта Весов — это их умение увидеть обе стороны любой истории и не спешить с выводами. Они верят в справедливость и мир, стараясь любым способом избежать конфликта.

Весы спокойно и уважительно могут все обсудить, а если вы разозлитесь и приметесь орать на них, они уйдут и не вернутся, пока вы не успокоитесь.

Весы не любят подливать масла в огонь и всегда сохраняют самообладание. Если вам нужен расслабленный партнер, который никогда не повысит на вас голос и всегда найдет время вас выслушать, то Весы подойдут вам идеально!

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