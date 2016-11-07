Лариса Гузеева оставила мужа ради известного актера?

В соцсетях разгорелись жаркие спору вокруг личной жизни Ларисы Гузеевой. Поклонники известной российской актрисы и телеведущей гадают, ради кого она ушла от мужа, ресторатора Игоря Бухарова.
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По мнению большинства, Гузеева встречается с актером греческого происхождения Эвклидом Кюрдзидисом. На эту мысль пользователей соцсетей натолкнуло обилие совместных фотографий и видеозаписей артистов в Instagram ведущей «Давай поженимся».
«С любимыми друзьями! С любимым Эвклидом!» – подписала одно из видео Гузеева, чем вызвала восторг у подписчиков.
Поклонники единогласно одобрили выбор актрисы, оставив восторженные комментарии: «Оба – просто супер!!!», «Красивый мужчина»,
«С удовольствием смотрю на Вас, с улыбкой, с завидкой, что Эвклид рядом».
Эвклид Кюрдзидис – давний приятель Ларисы Гузеевой. Их неоднократно замечали вместе.
Возможно, дружба переросла во что-то большее. Между тем актриса пока никак не комментирует предположения поклонников.
Напомним, Гузеева сообщила, что была вынуждена разъехаться со своим мужем во время телепередачи «Давай поженимся». После расставания с актрисой ее супруг, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, живет отдельно. О том, что именно вызвало разлад в семье, ничего неизвестно.
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Лариса Гузеева трижды состояла в официальном браке. В последний раз актриса вышла замуж в 1999 году. Телеведущая долго дружила со своим избранником, но решилась на официальные отношения только в 40 лет.Еще по этой теме