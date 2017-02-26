Солнечное затмение 26 февраля: опасности для здоровья и энергетики

Солнечное затмение
 

Солнечное затмение. Фото: REUTERS/ScanPix

Солнечное затмение — это довольно редкое астрономическое явление, которое происходит всего пару-тройку раз за год. Что самое интересное, его часто можно наблюдать невооруженным глазом.

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В солнечное затмение всегда наступает новолуние. Это обязательное условие, без которого затмение просто не произойдет.

26 февраля этого года Луна закроет Солнце, но видно это будет только с южного полушария Земли.

Совокупность всех фактов о солнечном затмении может дать полную картину того, каковы будут изменения энергетики людей и опасности для здоровья в этот день.

Мир наблюдает за лунным затмением

Фото: Мир наблюдает за лунным затмением0

Опасность для здоровья

В плане здоровья воздействие затмения минимально — тут важно помнить о том, что неотъемлемой частью затмения является новолуние.

Проблемы со здоровьем 26 февраля могут быть у тех, кто не умеет вовремя остановиться и отдохнуть от тяжелой работы. Усталость будет преследовать вас,

причем не только физическая, но и моральная.

Если вы не будете вовремя отдыхать, то могут появиться проблемы со сном и настроением. Солнечное затмение — это время усиления отрицательной энергии. Черная магия в такие дни расцветает, поэтому остерегайтесь недобрых людей, которые своими мыслями могут навредить вашему самочувствию и удаче.

Солнечное затмение в Латвии

Фото: Солнечное затмение в Латвии0

Опасность для энергетики

Энергетика неразрывно связана с самочувствием человека и его настроением, а также с удачей. Новолуние лишает нас энергии, а затмение привносит негативную струю в жизнь каждого из нас.

Чтобы ваша энергетика пострадала не так сильно, вам потребуется сохранять спокойствие и рассудительность, а также помнить про позитивное мышление.

Давайте себе установки о том, что все будет хорошо, что вы можете преодолеть любые проблемы в этой жизни.

Солнечное затмение в Азии

Фото: Солнечное затмение в Азии0

Пройдет затмение под эгидой Рыб, что говорит о еще большем хаосе в энергетике людей.

Занимайтесь любимыми делами и не пытайтесь решать проблемы негативом. Все должно пребывать в балансе сегодня. Это будет довольно опасный день, так что наберитесь терпения.

Народная медицина может оказаться полезной, однако прежде всего надеяться необходимо на свою рассудительность и осторожность во всем.

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