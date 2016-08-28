Мама Жанны Фриске невероятно преобразилась

Сестра рано ушедшей из жизни популярной российской певицы Жанны Фриске Наталья поделилась трогательной фотографией мамы. Поклонники отметили, что она отлично выглядит и ей очень идет новый образ. Наталья рассказала, что ее супруг пригласил Ольгу Владимировну в театр, поэтому она постаралась подобрать соответствующий для случая наряд.

Наталья Фриске не так часто делится с подписчиками фотографиями родителей. Поэтому каждый новый кадр с их участием ее фолловеры всегда ждут с нетерпением. На этот раз Наташа рассказала, что

Ольга Владимировна решила отвлечься от насущных проблем и устроила поход в театр, но не одна, а с зятем - Сергей Вшивковым, который ее и пригласил.

Судя по всему, Наталье стало приятно, что ее муж решил проявить инициативу и занять вечер тещи.

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Дочь была в восторге от того, как тщательно подготовилась к выходу в свет Ольга Владимировна.

Она выбрала утонченный классический наряд, который только омолодил ее и значительно освежил внешний вид в целом.

Отметим, что пользователи Сети поддержали Фриске и согласились с тем, что ее мама не выглядит на свой возраст.

«Зять пригласил тещу в театр, дочка маму собирала долго. Они у меня должны быть самыми красивыми! И вот разве скажешь, что мамуле 66 лет в этом году будет?» – написала женщина в комментариях под фотографией.

Фото из Instagram:

Зять @vshivkov_sergey пригласил тещу в театр)) дочка маму собирала долго)) они у меня должны быть самыми красивыми!!!❤️❤️❤️❤️🌹и вот разве скажешь что мамуле 66 лет в этом году будет???? A post shared by Natalia Friske (@friske_natalia) on Feb 25, 2017 at 3:12am PST

Наталья подчеркнула, что сама занималась созданием образа. Она решила поэкспериментировать и попробовала надеть на маму вещи, которые та чаще всего откладывала в сторону. Поклонники оставили множество комплиментов в адрес Ольги Владимировны. По их мнению, женщина в этом образе неотразима, а благодаря стараниям дочери однозначно смогла выделиться среди других посетителей театра.

«Самая лучшая и вами любимая, самая красивая и неповторимая ваша мамочка, Натуль! Поцелуйте и от меня ее обязательно в обе щечки, такую сногсшибательную женщину!», «Берегите маму, она невероятной красоты женщина. Здоровья ей. И вам, конечно. Я очень уважаю вашу семью, хотя с вами совсем не знакома»,

«Красота у вашей мамы тонкая, изысканная, какая-то очень необычная! Достойна восхищения эта женщина! Долгих лет и неиссякаемой энергии!»

– выразили мнение пользователи Сети.

Фото из Instagram:

Некоторые подписчики написали, что они окончательно убедились в том, кому обязаны дочери своей природной красотой. По их словам,

мама Жанны и Натальи своим примером показывает другим женщинам, как важно любить себя и принимать свой возраст.

Это, по откликам некоторых фолловеров, и является залогом хорошего внешнего вида и настроения.

Фото из Instagram:

Мои любимые, мои родные. Как же сильно я вас люблю!!! 🙏🏼 A post shared by Natalia Friske (@friske_natalia) on Aug 27, 2016 at 11:44pm PDT

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