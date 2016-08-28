Мама Жанны Фриске невероятно преобразилась

Сестра рано ушедшей из жизни популярной российской певицы Жанны Фриске Наталья поделилась трогательной фотографией мамы. Поклонники отметили, что она отлично выглядит и ей очень идет новый образ. Наталья рассказала, что ее супруг пригласил Ольгу Владимировну в театр, поэтому она постаралась подобрать соответствующий для случая наряд.
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Наталья Фриске не так часто делится с подписчиками фотографиями родителей. Поэтому каждый новый кадр с их участием ее фолловеры всегда ждут с нетерпением. На этот раз Наташа рассказала, что
Ольга Владимировна решила отвлечься от насущных проблем и устроила поход в театр, но не одна, а с зятем - Сергей Вшивковым, который ее и пригласил.
Судя по всему, Наталье стало приятно, что ее муж решил проявить инициативу и занять вечер тещи.
Дочь была в восторге от того, как тщательно подготовилась к выходу в свет Ольга Владимировна.
Она выбрала утонченный классический наряд, который только омолодил ее и значительно освежил внешний вид в целом.
Отметим, что пользователи Сети поддержали Фриске и согласились с тем, что ее мама не выглядит на свой возраст.
«Зять пригласил тещу в театр, дочка маму собирала долго. Они у меня должны быть самыми красивыми! И вот разве скажешь, что мамуле 66 лет в этом году будет?» – написала женщина в комментариях под фотографией.
Фото из Instagram:
Наталья подчеркнула, что сама занималась созданием образа. Она решила поэкспериментировать и попробовала надеть на маму вещи, которые та чаще всего откладывала в сторону. Поклонники оставили множество комплиментов в адрес Ольги Владимировны. По их мнению, женщина в этом образе неотразима, а благодаря стараниям дочери однозначно смогла выделиться среди других посетителей театра.
«Самая лучшая и вами любимая, самая красивая и неповторимая ваша мамочка, Натуль! Поцелуйте и от меня ее обязательно в обе щечки, такую сногсшибательную женщину!», «Берегите маму, она невероятной красоты женщина. Здоровья ей. И вам, конечно. Я очень уважаю вашу семью, хотя с вами совсем не знакома»,
«Красота у вашей мамы тонкая, изысканная, какая-то очень необычная! Достойна восхищения эта женщина! Долгих лет и неиссякаемой энергии!»
– выразили мнение пользователи Сети.
Фото из Instagram:
Весь мир начинается с мамы, И в сердце хранится портрет Той женщины ласковой самой, Которой родней в мире нет… И с первой минуты рожденья, Она, словно ангел земной, Подарит любовь и терпенье… Она за ребёнка стеной… И каждой слезинке печалясь, Волнуется мамы душа. Для мамы мы те же остались, Ведь ей не забыть малыша, Что рос под сердечком, толкался… Бессонных ночей хоровод… Как зубик с трудом прорезался И мучил младенца живот… И первой улыбки сиянье, И гордость от первых шагов. Влюблённости первой признание… Всё маме понятно без слов. Спасибо всем мамам на свете За то, что прощаете нас… Увы, повзрослевшие дети Теперь забегают на час… В делах, бесконечных заботах, Уже со своими детьми, С любовью, посмотрим на фото, Где мама и мы, лет семи… И взгляд согревает тот самый… И детство мелькнуло вдали… Весь мир начинается с мамы. Здоровья всем мамам земли!💋💋💐🌹🌺#мама#мамочка#любимаямама
Некоторые подписчики написали, что они окончательно убедились в том, кому обязаны дочери своей природной красотой. По их словам,
мама Жанны и Натальи своим примером показывает другим женщинам, как важно любить себя и принимать свой возраст.
Это, по откликам некоторых фолловеров, и является залогом хорошего внешнего вида и настроения.
Фото из Instagram:
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