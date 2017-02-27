Отличительные черты знаков Зодиака. В чем вы «самые-самые»?

Порой мы восхищаемся теми или иными чертами характера человека и в сердцах даже можем позавидовать чьей-то общительности, находчивости или оптимизму. Но у каждого из нас есть свои суперспособности. Иногда характеристику знаков Зодиака можно уместить всего в одном слове: это будет именно та отличительная черта, которая делает вас «самым-самым». А вы уже знаете, что отличает вас?

Овны – самые страстные. Овны обладают огромной харизмой.

Их душа – вулкан с бурлящей лавой: они вспыльчивые, импульсивные, но невероятно страстные. Не зря именно Овны считаются лучшими любовниками.

Тельцы – самые большие гурманы. Тельцы привыкли брать от жизни все самое лучшее. Они обожают чувственные наслаждения: шелковое белье, манящие ароматы и, конечно же, вкусную еду. Тельцы умеют наслаждаться и за это получают звание самых больших гурманов.

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Близнецы – самые интеллектуальные. Близнецы умеют произвести впечатление всезнаек. Даже если кто-то другой знает больше них, прекрасные ораторские способности и природное обаяние сделают свое дело, и Близнецы выйдут победителями в любом споре.

Раки – самые эмоциональные. Раки кажутся многим людям холодными и отстраненными. Но вся эта видимость безразличия и силы – лишь фарс, призванный скрыть ранимость и настоящую бурю эмоций, которую Раки переживают внутри себя.

Львы – самые самовлюбленные. В любом обществе Львы должны блистать: они знают себе цену, а их способности преподносить себя можно только поучиться.

Многие считают Львов тщеславными, но прежде чем судить их, задумайтесь: тот, кто не любит себя, не способен полюбить никого другого.

Девы – самые верные. Девы кажутся холодными и равнодушными. Порой это отталкивает от них людей. На самом деле представители этого знака просто не умеют проявлять своих чувств. Зато их верностью и преданностью можно только восхищаться.

Весы – самые общительные. Представители этого знака преимущественно экстраверты. Они не переносят одиночества. Лучшее лекарство для них – приятное и веселое общение.

Скорпионы – самые коварные. Эти люди невероятно обидчивые и мстительные. Вы уже успеете забыть, что когда-либо ссорились, а они будут осуществлять свой план мести.

Зато со Скорпионами хорошо дружить, ведь их кредо «враг моего врага – мой враг» не позволит им дать вас в обиду.

Стрельцы – самые красивые. И дело тут даже не в идеальных параметрах. Стрельцам присущи мощная энергетика, обаяние и оптимизм. Они способны вдохновлять, и порой окружающим кажется, что эти люди просто светятся изнутри.

Козероги – самые целеустремленные. Кому-то они кажутся замкнутыми и резкими, но все дело в том, что Козероги попросту не любят размениваться на ерунду. Это отличные стратеги, которые идут к своей цели уверенно и постепенно, полагаясь прежде всего на логику и трезвый ум, а не на эмоции.

Водолеи – самые гениальные. Чего уж не отнять у Водолеев, так это их таланта и неортодоксального мышления. К сожалению, зачастую они слишком ленивы, чтобы воплощать свои идеи в жизнь, добиваться успехов. Но кто знает,

может, с высоты собственной гениальности им лучше видно всю суету и тщетность славы, успеха и прочих мимолетных радостей жизни.

Рыбы – самые сильные. Это только кажется, что Рыбы хрупкие и ранимые создания. Их характер подобен тростнику – он гнется под ветром, но никогда не ломается. Рыбы умеют упорно и усердно работать на результат, их выдержке и терпению можно только позавидовать.

Конечно, описывать человека одним словом – это огромное упрощение. Особенно учитывая то, что многим людям присущи противоречивые черты характера. Но все-таки в этом что-то есть, не находите?

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