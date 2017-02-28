Советник президента США Келлиэнн Конуэй поразила фривольным поведением во время официальной встречи в Белом доме.

После встречи Дональда Трампа в Белом доме с руководителями вузов, созданных для обучения афроамериканцев, Сеть взорвали фото Келлиэнн Конуэй в неприличной позе, передает Mashable.

50-летняя советница президента США во время официальной встречи в Овальном кабинете фривольно сидела на диване, расставив ноги и поджав их под себя,

и фотографировала присутствующих.

Фото gettyimages.com

Фото: Reuters/Scanpix

Данные снимки с Конуэй вызвали бурную реакцию пользователей социальных сетей, которых так удивила поза женщины, что они принялись создавать на нее мэмы.

Из Twitter:

Kellyanne Conway spreading her legs & planting her feet on the couch is one of the least offensive things #SewerRatBarbie has done in the WH pic.twitter.com/JAJeCgwpUL— Joliet Jake (@JolietJake420) 28 февраля 2017 г.

Фото 50-летней советницы Трампа в неприличной позе шокировали мир

Напомним, ранее Иванка Трамп в платье за 5 тысяч долларов попала в скандал с беженцами.

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