Дочь Пескова пожаловалась на жизнь Трампу

Дочь пресс-секретаря Владимира Путина Елизавета Пескова обратилась в Instagram к Дональду Трампу. Светловолосая красотка пожаловалась американскому президенту на ухудшившиеся условия жизни в Париже.

Елизавета напомнила своим подписчикам, что как-то раз Дональд Трамп раскритиковал столицу Франции.

«Paris is no longer Paris», - сказал Трамп, и, несмотря на свою любовь к этому прекрасному городу, все чаще я готова с ним согласиться

(здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)», – призналась Пескова, с младых ногтей живущая в Европе.

С некоторых пор самый романтичный город на Земле полон ловушек. Елизавета предупредила туристов о многочисленных опасностях в Париже.

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«Кидалово ждет на каждом шагу: никогда не меняйте деньги на Елисейских полях – милые люди из арабских и африканских стран в обменниках, долго рассказывая вам о своей трудной жизни, посчитают обмен по такому курсу, что в 14 градусов тепла (в феврале) мороз по коже пробежит;

во время прогулки к Лувру к вам подойдет любезный уроженец южных стран с «золотым» кольцом, которое вы якобы обронили, и он готов его вернуть, естественно за вознаграждение!»

– эмоционально сообщила в своем микроблоге девушка.

Фото из Instagram:

Дочь пресс-секретаря президента России отметила, что к некоторым людям в Париже особое отношение.

«Если вам нужно пройти в какое-нибудь заведение, вас непременно обыщут, но женщину, завернутую с ног до головы, включая лицо, пропустят с заискивающим «Bonjour madame!».

Я ни в коем случае не расист, но сейчас я согласна с Вами, mister President!» – присоединилась к словам Трампа о том, что Париж уже больше не Париж, Пескова.

Фото из Instagram:

Монмартр & блин с Нутеллой & глинтвейн 🖤 A post shared by nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) on Dec 20, 2016 at 8:09am PST

К слову, ранее Елизавета рассказала своим многочисленным подписчикам, что переезд во Францию ради учебы дался ей нелегко. «Проводя лето с 9 лет в языковых лагерях, к 5 и 6 классу я за полгода проходила годовую программу и уезжала учиться в школу в Нормандии.

Первое время я рыдала каждую ночь, почти не говорила по-французски, да и по-английски могла объяснить только headache или stomachache.

Параллельно проходила языковые курсы, уткнувшись носом в словари», – вспоминает девушка.

Фото из Instagram:

#19 A post shared by nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) on Jan 8, 2017 at 1:23pm PST

Ей позволялось звонить родителям только в исключительных случаях, а пропускать занятия – лишь из-за отравления. Ко всему прочему,

у нее не было друзей, она жила в общежитии, где делила комнату с француженками, и обстановка в жилище оставляла желать лучшего.

Фото из Instagram:

❤️ A post shared by nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) on Nov 16, 2016 at 12:44pm PST

Несмотря на все тяготы, Елизавета благодарна маме и папе. «Борьба менталитетов, переходный возраст, развод родителей, потери близких и много другого.

Но жизнь в интернате закаляет, воспитывает с раннего возраста самостоятельность и организованность, по крайней мере, так было в моем случае.

И за это я бесконечно благодарна родителям», – заключила умница и красавица.

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