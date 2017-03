Дочь Пескова пожаловалась на жизнь Трампу

Иногда забываю, что живу в Париже. Проходя по одним и тем же улицам, во многих вещах будучи совершенно разным человеком каждый год, я понимаю, что уже никогда не почувствую себя туристом в этом городе. Для меня это место - просто одна гигантская квартира, в которую хочется приглашать людей, не подозревающих о другой стороне этого города, ничего общего не имеющей с путеводителями и стереотипами! Хочется, чтобы все увидели это место моими глазами...

