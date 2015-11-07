От нее отказались родители, в 9 ей ампутировали ноги, и вот 15 лет спустя...

Когда в 1989 году в украинском городе Хмельницком родилась Оксана Бондарчук, врачи были в ужасе: большая часть ног малышки отсутствовала. Ее ручки были искривлены, у нее не было больших пальцев рук и ногтей, кроме того, у девочки были поражены почки. Скорее всего, дефекты являлись следствием аварии на Чернобыльской атомной станции, случившейся тремя годами ранее.

Родители Оксаны были в ужасе от того, что радиация навсегда изуродовала их ребенка.

Они не были готовы взять на себя ответственность за инвалида и отдали малышку в детдом.

Больше Оксана родителей не видела.

7 лет, которые девочка провела в детдоме, она предпочла бы навсегда забыть.

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Ребенка-инвалида унижали, били и морили голодом. Единственное, что придавало ей силы, это вера в то, что однажды она попадет в семью.

Пятилетняя девочка, конечно же, еще не понимала того, что знали воспитатели: никто не захочет удочерить калеку.

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Но, ко всеобщему удивлению, произошло чудо:

женщина с другой стороны земного шара увидела фотографию Оксаны и поняла, что малышка должна стать ее дочерью.

Гай Мастерс из Цинцинати, США, не побоялась того, что девочка была инвалидом.

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Они встретились впервые, когда Оксане было 5, но из-за украинских законов на удочерение ушло еще долгих два года.

Все это время Оксана жила в страхе, что Гай никогда больше не вернется. Однако приемная мама всячески поддерживала ребенка:

она постоянно присылала Оксане фотографии ее нового дома и писала ей трогательные письма.

Фото из Instagram:

Just a random flashback to 1998 first year in America. By the looks of this, it looks like I came with sas 😏😇 #throwback #adoptionrocks A post shared by Oksana Masters (@oksanamasters) on Nov 7, 2015 at 10:50am PST

Решению Гай поражались не только воспитатели детдома, но и все ее знакомые: они не могли понять, почему она не удочерила здорового ребенка. Однако упрямство американки спасло Оксане жизнь.

Девочке было почти 8 лет, когда она впервые поехала в США.

В детстве Оксана еще могла ходить на цыпочках, однако с возрастом ее ноги слабели и больше не могли выдерживать ее вес.

Новая семья делала все возможное, чтобы заботиться о девочке.

Американские врачи смогли исправить ее искривленные ручки, но с ногами все обстояло куда сложнее. Медики посоветовали ампутировать ноги Оксаны, чтобы она жила более полноценной жизнью на протезах.

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В возрасте 9 лет она потеряла левую ногу, а через год лишилась и правой.

Опасная операция прошла без осложнений, и Оксана быстро научилась ходить на протезах.

Вскоре она могла бегать и даже кататься на роликах и ездить на велосипеде! Такого счастья девочка не могла себе представить даже в самых смелых своих мечтах!

Однажды Оксана нашла то, что стало страстью всей ее жизни: гребля! Девушка стала настоящей легендой паралимпийского спорта.

Фото из Instagram:

I feel delirious and drugged thanks to jet lag after being awake for 30 hours Traveling to @paranordic #finsterau2017 World Championships. Now time for my mind and body to relax #kttape #FinishStronger @kttape #ihateyoujetlag A post shared by Oksana Masters (@oksanamasters) on Feb 7, 2017 at 11:15am PST

В 2012 году на летней Паралимпиаде в Лондоне Оксана завоевала медали в соревнованиях по гребле, а два года спустя на зимней Паралимпиаде в Сочи стала призером в лыжных гонках!

Популярность девушки росла, и вскоре спортивный журнал предложил ей сняться в эротической фотосессии, которая поразила весь мир!

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Девушке действительно нечего стесняться:

у нее сильное, красивое тело, и она способна достичь всего, чего только пожелает! Многим людям есть чему у нее поучиться!

Несмотря на свое болезненное прошлое, Оксана неоднократно посещала Украину, где ее считают настоящей героиней. В 2015 она приезжала на родину, чтобы поддержать раненых солдат! Девушка также навестила приют, в котором провела свое сиротское детство.

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Когда смотришь на фотографии этой сильной и прекрасной девушки, сложно представить, какой кошмар ей пришлось пережить.

Брошенная собственными родителями, униженная девочка-инвалид получила второй шанс в жизни, когда Гай Мастерс удочерила ее!

Своей историей Оксана и ее мама доказали, что нет ничего невозможного, и то, с чем не справляется тело, сможет преодолеть сила духа!

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Эта девушка сделала невозможное!

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