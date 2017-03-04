Если ваш муж делает эти 15 вещей, держитесь за него изо всех сил!

Идеальных мужчин не бывает, но это максимальное приближение!

Многие браки распадаются из-за неблагодарности.

С течением времени пары перестают ценить друг друга, тогда как благодарность помогает сохранить настоящую любовь.

Конечно, у каждого мужчины имеются свои недостатки. Но лучше ценить плюсы, чем думать об одних только минусах!

Особенно если про вашего мужа можно сказать следующее:

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1. Он вам доверяет. Он не сомневается в ваших словах и поступках.

2. Он верен вам. Ему нечего скрывать. Вы знаете обо всем, что происходит в его жизни.

3. Он знает ваши вкусы. Он знает, какой шоколад вы любите больше всего, какие фильмы вам нравятся и чем вы интересуетесь.

4. Он дает вам побыть одной.

Он не против, если вы хотите погулять с подругами, сходить к парикмахеру или посмотреть кино в одиночестве. Он знает, что иногда вам надо побыть одной.

5. Он помнит даты. Он всегда помнит все годовщины и дарит вам подарки.

6. Он помогает вам стать лучше.

Он не позволяет вам заниматься самоедством. Наоборот, он помогает вам стать уверенней и подбадривает вас, когда вы падаете духом.

7. Он смеется над вашими шутками. …даже над несмешными.

8. Он верит вам. Он знает, что вы не станете его обманывать.

9. Он развлекается с вами. Вы смеетесь и веселитесь вместе.

10. Он уважает ваши чувства. Он всегда учитывает ваши эмоции.

11. Вы чувствуете себя любимой. Вы абсолютно уверены, что он любит вас больше всех на свете.

12. Он упрощает вашу сложную жизнь. Он находит решения проблем и сглаживает конфликты.

13. Он помогает вам по дому. Он моет посуду и ухаживает за детьми без лишних напоминаний.

14. Он утешает вас в грустные минуты.

Он не любит, когда вы расстраиваетесь, и искренне прилагает все усилия, чтобы вам стало как можно лучше.

15. Он обожает вашу улыбку. И старается вызывать её как можно чаще!

А вы согласны с этим? Возможно, вы бы чем-то дополнили этот спивок? Расскажите нам в комментариях!

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