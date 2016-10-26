Звезде «Уральских пельменей» предлагают миллионы за волосы

Илана Юрьева может распрощаться с роскошной шевелюрой ради крупного вознаграждения. Сейчас артистка лишь размышляет над полученным предложением и анализирует, чем для нее может обернуться резкая смена имиджа.
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Российская актриса Илана Юрьева недавно вернулась из США, где пробыла месяц. Во время путешествия по Нью-Йорку 28-летняя звезда шоу «Уральские пельмени» посетила бродвейский мюзикл, где познакомилась с одним из местных кинопродюсеров.
Разговорившись, Илана узнала, что ее собеседник ищет девушку с натуральными длинными волосами для фотосъемки, посвященной символу 60-х - актрисе Одри Хепберн.
Продюсер внимательно оглядел шикарные волосы Юрьевой и сделал вывод, что она отлично подошла бы на эту роль.
Знаменитость с радостью поддержала эту идею, но уже через минуту ей пришлось задуматься, ведь оказалось, что для участия в съемке ей придется расстаться со своей шикарной шевелюрой.
Фото из Instagram:
Спасибо за то,что увидели меня другой....☺️ Я бы себя никогда не узнала на этом фото,😳,уж очень всё нетипичное для меня ....я сама бы так никогда не оделась ,макияж не мой ,причёска..... и всё остальное .....🙈слишком смело для меня ....🙈🙈🙈 Спасибо ,команде профессионалов,что показали Мне,другую Меня 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #журналженскиесекреты #женскиесекреты #2017 #апрель2017
«Алекс сказал, что меня ждут перевоплощения в образы Одри разных лет, – рассказала Илана. – А ведь, как известно, голливудская актриса в разные периоды своей жизни носила как очень длинные волосы, так и совсем короткую, даже мужскую, стрижку.
Когда я робко предложила надеть парик, продюсер отказался, заявив, что он категорически против париков, фотошопа и иных современных технологий.
За то, что я расстанусь с волосами, он предложил заплатить мне три миллиона рублей (более 48 тысяч евро. - Прим. ред.). Теперь я в раздумьях...
Фото из Instagram:
Конечно, кто-то может сказать, мол, за такие деньги можно и налысо побриться, волосы – не зубы, отрастут. Но я очень люблю свои волосы, они – моя визитная карточка.
Может, я рискую показаться нескромной, но имею смелость заявить, что ни у кого из российских знаменитостей не видела таких густых длинных волос.
Я ведь их ни разу не красила, а стригла последний раз аж в школе! Мой муж и дочка Диана, которой в следующем месяце исполнится два года, тоже обожают мои волосы – любят их гладить, а дочка иногда даже не может уснуть, пока несколько минут не полежит, накручивая мой локон на свой маленький пальчик… Поэтому для меня стать обладательницей каре – серьезный шаг. По этой причине я пока не дала Алексу окончательный ответ».
Фото из Instagram:
Вы все время спрашиваете меня,как Я ухаживаю за волосами....Это какой-то нескончаемый поток вопросов в Директ 🙈🙈🙈 Потихоньку буду делиться с вами своими находками ....✌🏻️... Я уже говорила,что очень люблю корейскую косметику ....😍 действительно она остаётся в моих фаворитах....❤️ . Но недавно открыла для себя греческую косметику @masticspa_russia на основе мастики....👈А именно,мне там нравится масло для кончиков волос(я обычно его распределяю по всей длине,тк у меня сухие волосы и оно хорошо питает....и делает их шелковыми 😍 но ☝🏻️у кого волосы жирные-так делать не нужно!) Рекомендую 👏🏻👏🏻👏🏻очень мне понравилось масло... и его цена ,кстати,😉тоже!! Думаю,как-нибудь соберусь и полностью покажу вам все свои баночки для ухода за волосами ....их на самом деле не так много...шампунь ,кондиционер,маска и обязательно масло☝🏻️☝🏻️☝🏻️но это только не сейчас...как-нибудь потом...когда Дианка подрастёт и времени будет больше 😚😚😘#волосы #уход #секреты #женскиесекреты #
Возможно, звезда передумает, когда вспомнит, что ей не первой предложили подстричь волосы ради работы. Три года назад расстаться с шевелюрой для съемок в фильме «Батальоныъ» пришлось актрисе Марии Кожевниковой, а год назад
ее коллега Юлия Высоцкая удивила всех, появившись в эфире своего утреннего шоу без единого волоса на голове – звезда стала лысой ради роли в картине «Рай»
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ЧИТАЙ НА TVNET: Юлия Высоцкая осталась без волос
Фото из Instagram:
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Вчера сделала новую для себя процедуру "Ботокс для волос"....Я всегда рассказываю ,что обычно предпочитаю кератин,и действительно ,на протяжении пяти лет,один раз в пол года я делала только его ...но вчера в салоне #мафияпарикмахеров так доверилась в их заботливые руки,что мало того что попробовала новую процедуру,так ещё и подстригалась на 10см 💇🏻....(муж ругался 🙈).... Спасибо 🙏🏻моему стилисту по волосам-Саше,который 7 часов без остановки ,что-то делал с моими волосами,без намёка на усталость и недовольство ,что у меня такой густой волос(и такое бывает в салонах,когда тебе недовольно говорят,-"у вас столько волос,что вы должны платить в 2 раза больше🙄не поверите,я с таким сталкивалась )....😏 Ну что сказать непосредственно о процедуре "Ботокс для волос"-это больше уход и лечение,и больше подходит тем,кому нравится "объём"...Я в свою очередь,всегда стараюсь убрать этот самый "объём" потому что он мне не нравится ...🙄...ну не люблю я пышные "головы"😅😂,поэтому непосредственно мне,подходит больше кератин....эффект мне от него больше нравится ....,но он портит волосы (в общем "палка о двух концах"...🤔А ещё если у вас длинные и густые волосы,то процедура займёт около 7 часов 😱😱😱так ,что запаситесь терпением 😉 В общем спасибо за заботу ☺️салону красоты с мужской харизмой для девушек @mafiahairdressers ,парни меня развлекали как могли :варили вкусный ☕️ кофе,угощали вкусняшками ,включали мой любимый джаз,пели,танцевали и тд ☺️ и всё это на протяжении 7 ми часов 👻👻👻 В общем подведя итоги,впечатление от процедуры двойственное,а от салона хорошее 👍🏼#добро #надобре #2017 #любовь❤️ #красотаспасетмир #искромность