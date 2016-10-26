Звезде «Уральских пельменей» предлагают миллионы за волосы

Илана Юрьева может распрощаться с роскошной шевелюрой ради крупного вознаграждения. Сейчас артистка лишь размышляет над полученным предложением и анализирует, чем для нее может обернуться резкая смена имиджа.

Российская актриса Илана Юрьева недавно вернулась из США, где пробыла месяц. Во время путешествия по Нью-Йорку 28-летняя звезда шоу «Уральские пельмени» посетила бродвейский мюзикл, где познакомилась с одним из местных кинопродюсеров.

Разговорившись, Илана узнала, что ее собеседник ищет девушку с натуральными длинными волосами для фотосъемки, посвященной символу 60-х - актрисе Одри Хепберн.

Продюсер внимательно оглядел шикарные волосы Юрьевой и сделал вывод, что она отлично подошла бы на эту роль.

Знаменитость с радостью поддержала эту идею, но уже через минуту ей пришлось задуматься, ведь оказалось, что для участия в съемке ей придется расстаться со своей шикарной шевелюрой.

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Фото из Instagram:

«Алекс сказал, что меня ждут перевоплощения в образы Одри разных лет, – рассказала Илана. – А ведь, как известно, голливудская актриса в разные периоды своей жизни носила как очень длинные волосы, так и совсем короткую, даже мужскую, стрижку.

Когда я робко предложила надеть парик, продюсер отказался, заявив, что он категорически против париков, фотошопа и иных современных технологий.

За то, что я расстанусь с волосами, он предложил заплатить мне три миллиона рублей (более 48 тысяч евро. - Прим. ред.). Теперь я в раздумьях...

Фото из Instagram:

А вы уже сели в зрительный зал?!😳 мы начинаем через 20 минут 😉👌🏻 #принцессаогорошена #уральскиепельмени #уральскиепельмени2017 A post shared by Илана Юрьева 💝💝💝 (@ilana7788) on Feb 18, 2017 at 8:45am PST

Конечно, кто-то может сказать, мол, за такие деньги можно и налысо побриться, волосы – не зубы, отрастут. Но я очень люблю свои волосы, они – моя визитная карточка.

Может, я рискую показаться нескромной, но имею смелость заявить, что ни у кого из российских знаменитостей не видела таких густых длинных волос.

Я ведь их ни разу не красила, а стригла последний раз аж в школе! Мой муж и дочка Диана, которой в следующем месяце исполнится два года, тоже обожают мои волосы – любят их гладить, а дочка иногда даже не может уснуть, пока несколько минут не полежит, накручивая мой локон на свой маленький пальчик… Поэтому для меня стать обладательницей каре – серьезный шаг. По этой причине я пока не дала Алексу окончательный ответ».

Фото из Instagram:

Возможно, звезда передумает, когда вспомнит, что ей не первой предложили подстричь волосы ради работы. Три года назад расстаться с шевелюрой для съемок в фильме «Батальоныъ» пришлось актрисе Марии Кожевниковой, а год назад

ее коллега Юлия Высоцкая удивила всех, появившись в эфире своего утреннего шоу без единого волоса на голове – звезда стала лысой ради роли в картине «Рай»

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Фото из Instagram:

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