Чтобы избавиться от седых волос, нужна только картошка!

Просто и без химии!

Седые волосы нередко встречаются у людей любого возраста, потому что многие наследуют это через гены. Некоторые красят волосы первыми попавшимися средствами, купленными в магазине, не обращая внимания на то, что они синтетические и напичканы химией. Химия вредит коже головы и в итоге может нанести вред.

Если вы хотите избавиться от седых волос, лучше воспользоваться натуральными средствами, чтобы свести к минимуму возможные негативные последствия.

Реклама

Вот совершенно натуральный и безвредный рецепт:

1. Очистите 5 картофелин и варите кожуру до кипения 5–10 мин.

2. Слейте воду, залейте вареную кожуру 2 стаканами воды и варите до кипения еще 5 минут.

3. Дайте воде остыть, затем процедите ее. Перелейте в миску, добавьте ароматическое масло - например, розмариновое или лавандовое.

4. Помойте седые волосы этим средством — и вас ждет сюрприз!

5. Вотрите эту смесь в волосы и кожу головы. Седые волосы почти мгновенно станут черными.

Поделитесь этим советом со всеми, для кого это актуально!

Еще по этой теме