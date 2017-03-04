Чтобы избавиться от седых волос, нужна только картошка!

Просто и без химии!
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Седые волосы нередко встречаются у людей любого возраста, потому что многие наследуют это через гены. Некоторые красят волосы первыми попавшимися средствами, купленными в магазине, не обращая внимания на то, что они синтетические и напичканы химией. Химия вредит коже головы и в итоге может нанести вред.
Если вы хотите избавиться от седых волос, лучше воспользоваться натуральными средствами, чтобы свести к минимуму возможные негативные последствия.
Вот совершенно натуральный и безвредный рецепт:
1. Очистите 5 картофелин и варите кожуру до кипения 5–10 мин.
2. Слейте воду, залейте вареную кожуру 2 стаканами воды и варите до кипения еще 5 минут.
3. Дайте воде остыть, затем процедите ее. Перелейте в миску, добавьте ароматическое масло - например, розмариновое или лавандовое.
4. Помойте седые волосы этим средством — и вас ждет сюрприз!
5. Вотрите эту смесь в волосы и кожу головы. Седые волосы почти мгновенно станут черными.
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