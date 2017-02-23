Фото Собчак с «трупом невесты» вызвало жаркие споры в Сети

Российская телеведущая и журналист Ксения Собчак побывала на вечеринке в честь дня рождения супермодели Натальи Водяновой. Скандальная знаменитость сделала необычный снимок – она сфотографировалась с девушкой в образе «трупа невесты».

Странной фотографией Ксения поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram. «Найди самую страшную телку и сфотографируйся с ней! 😂😂😂», – гласит подпись к снимку.

Подписчики Собчак отметили ее красоту на фоне необычного образа модели.

Некоторые комментаторы уверены, что звезда специально сфотографировалась с «трупом невесты», чтобы выглядеть привлекательнее.

«Возить страшную подругу с собой – это мило!» – пишет один из них.

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Примечательно, что «злые языки» начали ругать Ксению даже после такого снимка.

«Локти грязные помой», – пишет придирчивый пользователь. «В серебристом сильно выигрывает», – шутит другой комментатор.

Фото из Instagram:

Правило #1 когда ты на др у @natasupernova и кругом топмодели : найди самую страшную телку и сфотографируйся с ней! 😂😂😂 #работаемнаконтрасте A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Mar 4, 2017 at 3:09pm PST

Стоит отметить, что пользователи Сети зачастую критикуют Собчак за публикуемые ею снимки. Большинству «диванных экспертов» не нравятся наряды, которые подбирает звезда.

Фото из Instagram:

@tak.ori new collection presentation ❤ Love every look and colour❤❤❤❤❤ Светик,ты такая умница!!!! A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Feb 23, 2017 at 3:14am PST

Напомним, недавно Ксения Собчак стала мамой – 18 ноября 2016 года она родила своему мужу Максиму Виторгану сына.

Многие поклонники считают, что после этого телеведущая просто преобразилась – материнство явно пошло ей на пользу.













Aizvērt Звезда российского шоу-бизнеса Ксения Собчак AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix







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