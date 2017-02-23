Фото Собчак с «трупом невесты» вызвало жаркие споры в Сети

Российская телеведущая и журналист Ксения Собчак побывала на вечеринке в честь дня рождения супермодели Натальи Водяновой. Скандальная знаменитость сделала необычный снимок – она сфотографировалась с девушкой в образе «трупа невесты».
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Странной фотографией Ксения поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram. «Найди самую страшную телку и сфотографируйся с ней! 😂😂😂», – гласит подпись к снимку.
Подписчики Собчак отметили ее красоту на фоне необычного образа модели.
Некоторые комментаторы уверены, что звезда специально сфотографировалась с «трупом невесты», чтобы выглядеть привлекательнее.
«Возить страшную подругу с собой – это мило!» – пишет один из них.
Примечательно, что «злые языки» начали ругать Ксению даже после такого снимка.
«Локти грязные помой», – пишет придирчивый пользователь. «В серебристом сильно выигрывает», – шутит другой комментатор.
Фото из Instagram:
Стоит отметить, что пользователи Сети зачастую критикуют Собчак за публикуемые ею снимки. Большинству «диванных экспертов» не нравятся наряды, которые подбирает звезда.
Фото из Instagram:
Напомним, недавно Ксения Собчак стала мамой – 18 ноября 2016 года она родила своему мужу Максиму Виторгану сына.
Многие поклонники считают, что после этого телеведущая просто преобразилась – материнство явно пошло ей на пользу.Еще по этой теме