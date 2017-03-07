Эталонная женщина по знаку Зодиака. Первое место присуждается…

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by beautiful woman

В преддверии Международного женского дня мы решили выяснить, женщину какого знака Зодиака можно причислить к эталону. Безусловно, мы все по-своему хороши собой, но среди нас есть те, кого можно назвать идеальными барышнями. Они сочетают в себе все качества настоящей женщины, от которой без ума не только мужчины, но и все вокруг. По традиции, начнем наш ТОП-12 с конца.

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12-е место — Близнецы

Близнецы прекрасно знают, что они не вписываются в стандарты общепринятого эталона среди женщин, но их это, мягко скажем, мало волнует.

Близнецы получают удовольствие от своей непохожести на других. Они не стремятся за какими-то идеалами красоты.

Они просто живут и радуются жизни, не претендуя на звания.

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11-е место — Дева

Деве нравится быть «в доску своей».

Если она захочет, она может стать и эталоном, и королевой красоты, называйте это, как хотите. Но у нее возникает вопрос: «Зачем?».

Зачем все эти статусы, титулы, стандарты, когда ей и так неплохо живется. Она прекрасно ладит как с мужчинами, так и женщинами, а эталоны готова с радостью уступить другими дамам.

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10-е место — Стрелец

Стрелец — идеальная по своей сути барышня, но с эталоном даже близко не стояла.

Да, у нее может быть масса поклонников, воздыхателей, ухажеров, но всех их привлекает скорее ее спонтанность, нежели эталонность.

Мужчины, как известно, любят все новое и быстро устают от однообразия. А Стрельцы как раз-таки могут обеспечить мужчин переменами. Да такими, что ух!

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9-е место — Овен

Барышня-Овен тоже далека от звания «Эталон Века», несмотря на все предпосылки. Она и умна, и красива, и деятельна, и амбициозна. Словом,

она из тех, кто и коня на скаку остановит и… Ну, вы поняли. Это-то и мешает Овну приблизиться к идеалу женщины.

Такие барышни попросту отпугивают мужчин. Нет, безусловно, находятся смельчаки, готовые покорить эту упрямицу, но их не так много.

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8-е место — Козерог

Женщина-Козерог в принципе недоумевает, зачем кому-то присуждать какие-то звания, эталоны и прочее, прочее. Ей и так хорошо живется. Тем более что

она легко может стать королевой красоты, если захочет. А если не захочет, может и в трениках походить,

природной сексуальности это не убавит.

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7-е место –Телец

Телец с юности строит из себя девочку-припевочку. Она обожает всякие платьица, колечки, помадки, длинные волосы. Кроме того, барышня-Телец может, когда надо, надуть губки, захлопать ресницами и воскликнуть, что она ничего не трогала, оно само сломалось. Но

до эталонности ей далеко. Потому что быть припевочкой она долго не может. Начинают пробиваться мужские нотки в характере,

как бы она ни пыталась их скрыть.

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6-е место — Водолей

Водолей — само воплощение Ниночки из «Кавказской пленницы». Все ее любят, эту умницу и красавицу, спортсменку и комсомолку. Только вот вырисовывается проблема:

идеальная женщина, которая в один миг способна покорить любого, не очень-то хочет кого-то любить.

Она бы запросто просто дружила. Это и интереснее, и надежнее! А кому охота в омут темных страстей — пусть обращаются к Скорпионам!

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5-е место — Рак

Раки близки к тому, чтобы быть идеальной женщиной. Они красивы, милы, покладисты и, главное, заботливы.

Барышни-Раки быстро просекают фишку, что они очень хороши в роли матери, и начинают жить по этому сценарию.

Только они забывают о том, что мать — это лишь одна составляющая женщины-эталона. Этого мало!

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4-е место — Рыбы

Рыбы умеют надувать губки, обижаться, находить приключения. Словом,

они идеально играют роль тех, кого хочется спасать и брать на ручки. Мужчины это охотно делают.

Но вот незадача: в большинстве случаев Рыбы мечтают об одном — чтобы их наконец оставили в покое, и они могли бы дальше сидеть, дуть губки и думать о своем, погружаясь в такой уютный мир розовых пони.

Видео:

3-е место — Лев

Львицы имели бы все шансы на то, чтобы стать эталоном среди всех женщин.

Они и красивы, и умны, и уверены в себе. Но мешает им одно: желание придушить всех своих конкуренток голыми руками.

Увы и ах, по этой причине Львицам можно присудить лишь третье место.

Видео:

2-е место — Скорпион

Второе место можно смело отдать Скорпиону. Эталонная женщина №2 — не убавить, не прибавить! Красива, умна, хитра и в меру коварна. Мужчины теряют голову от одного лишь вида барышни-Скорпиона.

Есть в этих дамах какая-то неведомая сила, которая заставляет мужчин сворачивать шеи и терять головы.

Скорпионы знают, что обладают этой способностью, и жутко довольны собой.

Видео:

1-е место — Весы

Весы — эталон №1! В них воплощены все те качества, которые присущи настоящей женщине. Причем даже те, которые нельзя назвать положительными, но в Весах они сочетаются в таком идеальном балансе, что к ней тянутся все люди без исключения.

Добавляет шарма Весам тот факт, что они совсем не заморачиваются о том, кто такая эталонная женщина.

Она просто живет, радуется жизни и желает нам того же.

Видео:

Вот таким получился наш рейтинг эталонных женщин. А вы согласны с ним?

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