Международный женский день: как празднуют 8 Марта в разных странах мира

Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта во многих странах мира. С 1975 года International Women's Day проводится при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН).

Первым государством, отметившим национальный женский день, были США. 28 февраля 1909 года по инициативе Социалистической партии Америки он был проведен на территории всех штатов и праздновался до 1913 года в последнее воскресенье февраля.

Идея проведения Международного дня женщин принадлежит активистке германского и международного рабочего движения Кларе Цеткин.

26-27 августа 1910 года она выступила на 2-й Международной конференции работающих женщин (International Conference of Working Women) в Копенгагене с предложением отмечать праздник ежегодно в один и тот же день в разных странах. Ее инициативу поддержали более 100 женщин из 17 стран, участвовавших в конференции. Однако конкретная дата не была установлена.

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Впервые день солидарности женщин в борьбе за равные с мужчинами экономические и политические права был проведен 19 марта 1911 года: в Австрии, Германии, Дании и Швейцарии состоялись митинги, в которых приняли участие свыше 1 млн мужчин и женщин, напоминает ТАСС.

В 1912 году праздник прошел в тех же странах, но уже 12 мая. В 1913 году в Германии этот день отмечали 12 марта, в Австрии, Чехии, Венгрии, Швейцарии, Голландии - 9 марта, во Франции - 2 марта. В том же году 2 марта (17 февраля по старому стилю) Женский день был проведен в России - в Санкт-Петербурге.

А традиция проведения праздника именно 8 марта стала укрепляться повсеместно после того, как

в 1914 году в этот день женщины Австрии, Дании, Германии, Нидерландов, Швейцарии, России, США и ряда других стран провели митинги протеста и солидарности с работницами текстильных фабрик в США,

вышедшими на забастовки 8 марта в 1857 и 1908 годах.































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ООН предложила объявить в 1975 году Международный год женщин и провести всемирную конференцию в Мехико, дабы привлечь внимание к проблемам женщин. В Копенгагене в 1980 году прошла Всемирная конференция по проблемам женщин, затем такие конференции были проведены в Найроби (Кения, 1985 год) и Пекине (Китай, 1995 год).

16 декабря 1977 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 32/142, в которой провозгласила День борьбы за права женщин и международный мир

и предложила государствам праздновать его в любой день в соответствии с традициями и обычаями.

28 ноября 1978 года ООН резолюцией C/13.2 предложила отмечать 8 марта как Международный женский день. В рамках празднования Международного женского дня отмечаются достижения женщин - вне зависимости от национальности, этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий.













































Aizvērt Утром 8 марта мужчины спешат покупать цветы TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET







С тех пор каждый год ООН объявляет тему этого праздника. В 2017 году это «Женщины в контексте изменений в сфере труда. Планета 50-50 к 2030 году».

Как празднуют 8 Марта в разных странах мира

В России 8 Марта имеет статус официального праздника с 1919 года. В первые годы советской власти он именовался «Международный день работниц». «Международным женским днем» он стал с конца 1920-х годов.

8 мая 1965 года указом Президиума Верховного Совета СССР 8 марта было объявлено нерабочим днем. После распада СССР этот праздник в России сохранился и остается нерабочим днем.

8 Марта под разнообразными названиями («Международный женский день», «День женщины», «День матери» и т. д.) является нерабочим праздничным днем во всех странах бывшего СССР за исключением Латвии, Литвы и Эстонии.







































Aizvērt В России готовятся к 8 Марта REUTERS/AFP REUTERS/AFP REUTERS/AFP REUTERS/AFP Tass/Scanpix Tass/Scanpix Tass/Scanpix Tass/Scanpix Tass/Scanpix Tass/Scanpix Tass/Scanpix Tass/Scanpix Tass/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix







Этот день также праздничный и нерабочий в Монголии, Вьетнаме, на Кубе, в Анголе, Буркина-Фасо, Конго, Гвинее-Бисау, Уганде, Лаосе, Северной Корее, Китае, Непале, Македонии и в некоторых других странах. Однако в Китае и Непале это выходной только для женщин.

Официально 8 Марта отмечают также в Сербии, Хорватии, Черногории, Эритрее, Замбии, Кирибати, на Мадагаскаре.

Интересно, что день почитания женщин в марте праздновался еще в Древнем Риме.

Мартовские календы, то есть 1 марта, считались праздничным днем для замужних женщин (матрон) и именовались праздником свободно рожденных женщин.

В этот день они получали от своих мужей подношения. Римлянки посещали в этот день храм богини Весты - хранительницы домашнего очага. Рабыни тоже получали подарки, им разрешалось в этот день отдыхать.





























Aizvērt Цветы на 8 марта LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA







Во Вьетнаме впервые стали поздравлять женщин 8 марта также около двух тысяч лет назад, воздавая в этот день вечную память национальным героиням - сестрам Чынг, предводительницам освободительной войны против китайских наместников. Теперь 8 Марта признано во Вьетнаме официальным праздником.

Как пишет сегодня американский деловой журнал Fortune, хотя Международный женский день - всемирный праздник, в разных частях мира его отмечают по-разному.

В некоторых странах он похож на День святого Валентина: женщины получают цветы и подарки от мужчин.

В других странах женщины выйдут на улицы, чтобы потребовать подлинных изменений в политике - особенно в государствах, где их права находятся под угрозой.

«В США женщины выйдут на забастовку, которую назвали «День без женщины», - говорится в статье, которую цитирует InoPressa. - Этот день назначен днем протеста и защиты гендерного равенства. Его организовали активисты, стоявшие за «Женским маршем» на Вашингтон, который прошел 21 января. Протест перекликается с первым Женским днем, когда в 1908 году женщины вышли на улицы с требованием улучшения условий труда».



















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В Ирландии женщины отметят этот день забастовкой в знак протеста против запрещающей аборты восьмой поправки в конституцию Ирландии. Лондон провел более мирный женский марш в воскресенье. В нем принял участие мэр города Садик Хан. В среду в честь женского дня британки наденут красное. Запланированы демонстрации перед парламентом и Национальной галереей - против гендерных предрассудков в мире искусства. В Шотландии в среду премьер-министр Никола Стерджен примет 400 женщин со всей страны в парламенте.

В Италии женщины смогут бесплатно посетить музеи и достопримечательности страны, в которых пройдут выставки, «прославляющие женский мир».

Во Франции 8 марта всегда было обычным рабочим днем. Женщин там принято поздравлять в День матери, который отмечают в первое воскресенье июня, а любимых - в День святого Валентина.

В Германии, на родине Клары Цеткин и Розы Люксембург, о празднике 8 Марта почти не упоминают. В Восточной Германии, бывшей ГДР, о празднике еще помнят, но в западной части страны о нем мало кто слышал, пишет «КП». Свои поздравления и подарки немцы преподносят женщинам во вторую неделю мая - в День матери. Мужчины поздравляют своих любимых женщин, дарят им букеты цветов, сладости, сувениры. В этот день принято посещать родителей.













Aizvērt С 8 Марта! LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA







В Италии 8 марта официально считается рабочим, но женщины перекладывают домашние хлопоты на мужчин и в женской компании отправляются на праздник - в рестораны, бары, SPA-салоны, клубы.

Многие из этих заведений в этот день предлагают женщинам свои услуги со скидкой. В некоторых ресторанах напитки и сладости для женщин - в счет заведения.

В этот день мужчины, которые ищут себе пару, дарят незнакомкам цветы, рассчитывая на свидание.

В Польше 8 марта - рабочий день, но укороченный. Мужчины поздравляют с Международным женским днем своих жен, матерей, сестер и коллег, дарят букеты и конфеты. В этот же день в Польше, по традиции, отмечают свадьбы независимо от реальной даты бракосочетания.

В Греции 8 марта - обычный рабочий день, а Женский день празднуют 8 января. Тогда женщины «меняются ролями» с мужчинами: отправляются на праздничные фестивали, концерты, посвященные Женскому дню, а мужчины готовят праздничный ужин и присматривают за детьми.

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