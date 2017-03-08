Международный женский день: как празднуют 8 Марта в разных странах мира

Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта во многих странах мира. С 1975 года International Women's Day проводится при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН).
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Первым государством, отметившим национальный женский день, были США. 28 февраля 1909 года по инициативе Социалистической партии Америки он был проведен на территории всех штатов и праздновался до 1913 года в последнее воскресенье февраля.
Идея проведения Международного дня женщин принадлежит активистке германского и международного рабочего движения Кларе Цеткин.
26-27 августа 1910 года она выступила на 2-й Международной конференции работающих женщин (International Conference of Working Women) в Копенгагене с предложением отмечать праздник ежегодно в один и тот же день в разных странах. Ее инициативу поддержали более 100 женщин из 17 стран, участвовавших в конференции. Однако конкретная дата не была установлена.
Впервые день солидарности женщин в борьбе за равные с мужчинами экономические и политические права был проведен 19 марта 1911 года: в Австрии, Германии, Дании и Швейцарии состоялись митинги, в которых приняли участие свыше 1 млн мужчин и женщин, напоминает ТАСС.
В 1912 году праздник прошел в тех же странах, но уже 12 мая. В 1913 году в Германии этот день отмечали 12 марта, в Австрии, Чехии, Венгрии, Швейцарии, Голландии - 9 марта, во Франции - 2 марта. В том же году 2 марта (17 февраля по старому стилю) Женский день был проведен в России - в Санкт-Петербурге.
А традиция проведения праздника именно 8 марта стала укрепляться повсеместно после того, как
в 1914 году в этот день женщины Австрии, Дании, Германии, Нидерландов, Швейцарии, России, США и ряда других стран провели митинги протеста и солидарности с работницами текстильных фабрик в США,
вышедшими на забастовки 8 марта в 1857 и 1908 годах.
ООН предложила объявить в 1975 году Международный год женщин и провести всемирную конференцию в Мехико, дабы привлечь внимание к проблемам женщин. В Копенгагене в 1980 году прошла Всемирная конференция по проблемам женщин, затем такие конференции были проведены в Найроби (Кения, 1985 год) и Пекине (Китай, 1995 год).
16 декабря 1977 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 32/142, в которой провозгласила День борьбы за права женщин и международный мир
и предложила государствам праздновать его в любой день в соответствии с традициями и обычаями.
28 ноября 1978 года ООН резолюцией C/13.2 предложила отмечать 8 марта как Международный женский день. В рамках празднования Международного женского дня отмечаются достижения женщин - вне зависимости от национальности, этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий.
С тех пор каждый год ООН объявляет тему этого праздника. В 2017 году это «Женщины в контексте изменений в сфере труда. Планета 50-50 к 2030 году».
Как празднуют 8 Марта в разных странах мира
В России 8 Марта имеет статус официального праздника с 1919 года. В первые годы советской власти он именовался «Международный день работниц». «Международным женским днем» он стал с конца 1920-х годов.
8 мая 1965 года указом Президиума Верховного Совета СССР 8 марта было объявлено нерабочим днем. После распада СССР этот праздник в России сохранился и остается нерабочим днем.
8 Марта под разнообразными названиями («Международный женский день», «День женщины», «День матери» и т. д.) является нерабочим праздничным днем во всех странах бывшего СССР за исключением Латвии, Литвы и Эстонии.
Этот день также праздничный и нерабочий в Монголии, Вьетнаме, на Кубе, в Анголе, Буркина-Фасо, Конго, Гвинее-Бисау, Уганде, Лаосе, Северной Корее, Китае, Непале, Македонии и в некоторых других странах. Однако в Китае и Непале это выходной только для женщин.
Официально 8 Марта отмечают также в Сербии, Хорватии, Черногории, Эритрее, Замбии, Кирибати, на Мадагаскаре.
Интересно, что день почитания женщин в марте праздновался еще в Древнем Риме.
Мартовские календы, то есть 1 марта, считались праздничным днем для замужних женщин (матрон) и именовались праздником свободно рожденных женщин.
В этот день они получали от своих мужей подношения. Римлянки посещали в этот день храм богини Весты - хранительницы домашнего очага. Рабыни тоже получали подарки, им разрешалось в этот день отдыхать.
Во Вьетнаме впервые стали поздравлять женщин 8 марта также около двух тысяч лет назад, воздавая в этот день вечную память национальным героиням - сестрам Чынг, предводительницам освободительной войны против китайских наместников. Теперь 8 Марта признано во Вьетнаме официальным праздником.
Как пишет сегодня американский деловой журнал Fortune, хотя Международный женский день - всемирный праздник, в разных частях мира его отмечают по-разному.
В некоторых странах он похож на День святого Валентина: женщины получают цветы и подарки от мужчин.
В других странах женщины выйдут на улицы, чтобы потребовать подлинных изменений в политике - особенно в государствах, где их права находятся под угрозой.
«В США женщины выйдут на забастовку, которую назвали «День без женщины», - говорится в статье, которую цитирует InoPressa. - Этот день назначен днем протеста и защиты гендерного равенства. Его организовали активисты, стоявшие за «Женским маршем» на Вашингтон, который прошел 21 января. Протест перекликается с первым Женским днем, когда в 1908 году женщины вышли на улицы с требованием улучшения условий труда».
В Ирландии женщины отметят этот день забастовкой в знак протеста против запрещающей аборты восьмой поправки в конституцию Ирландии. Лондон провел более мирный женский марш в воскресенье. В нем принял участие мэр города Садик Хан. В среду в честь женского дня британки наденут красное. Запланированы демонстрации перед парламентом и Национальной галереей - против гендерных предрассудков в мире искусства. В Шотландии в среду премьер-министр Никола Стерджен примет 400 женщин со всей страны в парламенте.
В Италии женщины смогут бесплатно посетить музеи и достопримечательности страны, в которых пройдут выставки, «прославляющие женский мир».
Во Франции 8 марта всегда было обычным рабочим днем. Женщин там принято поздравлять в День матери, который отмечают в первое воскресенье июня, а любимых - в День святого Валентина.
В Германии, на родине Клары Цеткин и Розы Люксембург, о празднике 8 Марта почти не упоминают. В Восточной Германии, бывшей ГДР, о празднике еще помнят, но в западной части страны о нем мало кто слышал, пишет «КП». Свои поздравления и подарки немцы преподносят женщинам во вторую неделю мая - в День матери. Мужчины поздравляют своих любимых женщин, дарят им букеты цветов, сладости, сувениры. В этот день принято посещать родителей.
В Италии 8 марта официально считается рабочим, но женщины перекладывают домашние хлопоты на мужчин и в женской компании отправляются на праздник - в рестораны, бары, SPA-салоны, клубы.
Многие из этих заведений в этот день предлагают женщинам свои услуги со скидкой. В некоторых ресторанах напитки и сладости для женщин - в счет заведения.
В этот день мужчины, которые ищут себе пару, дарят незнакомкам цветы, рассчитывая на свидание.
В Польше 8 марта - рабочий день, но укороченный. Мужчины поздравляют с Международным женским днем своих жен, матерей, сестер и коллег, дарят букеты и конфеты. В этот же день в Польше, по традиции, отмечают свадьбы независимо от реальной даты бракосочетания.
В Греции 8 марта - обычный рабочий день, а Женский день празднуют 8 января. Тогда женщины «меняются ролями» с мужчинами: отправляются на праздничные фестивали, концерты, посвященные Женскому дню, а мужчины готовят праздничный ужин и присматривают за детьми.Еще по этой теме