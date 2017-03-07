Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Как правило, женщины не говорят о том, что именно хотят получить в подарок, предпочитая ограничиваться намеками. Какой презент в честь самого главного весеннего праздника способен порадовать каждую?

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Новое исследование международной сети «Тренинг-центр СЕКС.РФ» было проведено с целью помочь мужчинам определиться с подарками для любимых женщин.

Разумеется, самым популярным способом порадовать девушек стали цветы. Их ежегодно получают в подарок 56% опрошенных.

На второе место с большим отрывом попала косметическая продукция – ей щедро одаривают 10% девушек. 8% признались, что чаще всего получают конфеты и сладости, а вот новыми ювелирными украшениями после праздников обзаводятся лишь 7,6%. Удивительно, но стильные аксессуары и предметы одежды в последнее время женщинам дарят реже всего – о таких подарках рассказали только 6% опрошенных.

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Почти половину (39%) женщин чаще всего поздравляют исключительно мужья и бойфренды. Остальные же не гнушаются поздравлениями от подруг и коллег женского пола. Так, ровно 50% рассказали, что считают нормальным и даже правильным как принимать подарки от других девушек, так и самой поздравлять своих близких.

Представители сильного пола в своем большинстве дарят любимым бижутерию и ювелирные украшения. И делают правильный выбор!

Ведь давно известно, что лучшие друзья девушек – это бриллианты.

Что касается самого празднования Международного женского дня, тот тут предпочтения респонденток расходятся. Четверть опрошенных предпочитают проводить 8 Марта дома, в компании любимого человека, а 16% не прочь отметить праздник в тесном кругу друзей.

«Самое главное не подарок, а внимание!» – уверенно заявили 38% девушек, пояснив, что будут рады абсолютно любой безделице.

Однако 25% признались, что в глубине души хотели бы получить что-то из списка своих многочисленных пожеланий. К счастью, лишь для 4% оказалась важна цена подарка, что лишний раз доказало: практически для каждой девушки самое главное – ваше внимание и забота.

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