Кто это? Сексуальная звезда Голливуда растолстела до неузнаваемости

После рождения второго ребенка 38-летняя Дженнифер Лав Хьюитт перестала выходить в свет и все свое время посвящает семье. Однако на днях папарацци поймали актрису во время прогулки на одной из улиц Лос-Анджелеса. Снимки располневшей звезды моментально разлетелись по Сети.

Дженнифер Лав Хьюитт стала мамой во второй раз в конце июня 2016 года. Однако вернуть стройность, по всей видимости, актриса не может до сих пор. На днях папарацци подловили звезду фильма «Сердцеедки» и сериала «Говорящая с призраками» во время выхода из магазина Planet Blue в Лос-Анджелесе.

Она была практически неузнаваема без макияжа, в растянутой черной футболке и просторных штанах. Судя по снимкам, актриса поправилась как минимум на 10-15 килограммов.

Как оказалось, даже больше.

Обычно звезды стремятся вернуться в форму после родов как можно быстрее, но, видимо, у голливудской актрисы нашлись веские причины проигнорировать это правило.

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Прибавившая в весе почти двадцать килограммов Лав Хьюитт заявила, что это ее нисколько не смущает:

«Родив двоих детей, я располнела и больше не выгляжу как модель. Зато теперь могу назвать себя счастливой. Я ощущаю себя более женственной и худеть не собираюсь»,

— заявила звезда в одном из интервью.

Из Twitter:

March 05, 2017 - Jennifer Love Hewitt (@TheReal_JLH) in Los Angeles 😍 ❤️ pic.twitter.com/b00ncx8eek— Karen Priscilla (@KarenPris) 6 марта 2017 г.

А ведь еще несколько лет назад Дженнифер Лав Хьюитт могла похвастаться точеной фигурой благодаря спортивным занятиям и просто сводящей с ума сексуальностью.

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