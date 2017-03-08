Кто это? Сексуальная звезда Голливуда растолстела до неузнаваемости

Дженнифер Лав Хьюитт
 

Дженнифер Лав Хьюитт. Фото: AP/Scanpix

После рождения второго ребенка 38-летняя Дженнифер Лав Хьюитт перестала выходить в свет и все свое время посвящает семье. Однако на днях папарацци поймали актрису во время прогулки на одной из улиц Лос-Анджелеса. Снимки располневшей звезды моментально разлетелись по Сети.

Еще по этой теме

Дженнифер Лав Хьюитт стала мамой во второй раз в конце июня 2016 года. Однако вернуть стройность, по всей видимости, актриса не может до сих пор. На днях папарацци подловили звезду фильма «Сердцеедки» и сериала «Говорящая с призраками» во время выхода из магазина Planet Blue в Лос-Анджелесе.

Она была практически неузнаваема без макияжа, в растянутой черной футболке и просторных штанах. Судя по снимкам, актриса поправилась как минимум на 10-15 килограммов.

Как оказалось, даже больше.

Обычно звезды стремятся вернуться в форму после родов как можно быстрее, но, видимо, у голливудской актрисы нашлись веские причины проигнорировать это правило.

Реклама

Прибавившая в весе почти двадцать килограммов Лав Хьюитт заявила, что это ее нисколько не смущает:

«Родив двоих детей, я располнела и больше не выгляжу как модель. Зато теперь могу назвать себя счастливой. Я ощущаю себя более женственной и худеть не собираюсь»,

— заявила звезда в одном из интервью.

Из Twitter:

А ведь еще несколько лет назад Дженнифер Лав Хьюитт могла похвастаться точеной фигурой благодаря спортивным занятиям и просто сводящей с ума сексуальностью.

Смотрите фото:

Еще по этой теме
Что случилось с Линдой Евангелистой? Супермодель не узнать!

Что случилось с Линдой Евангелистой? Супермодель не узнать!

Расплывшаяся Волочкова показала внушительный живот

Расплывшаяся Волочкова показала внушительный живот

Свежее фото Семенович всколыхнуло Сеть: беременна или так разнесло?!

Свежее фото Семенович всколыхнуло Сеть: беременна или так разнесло?!


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Дом
Дом, Mārupe, 195000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

Иван Ургант поделился редким снимком с женой Showbiz

Иван Ургант поделился редким снимком с женой

"Денег не хватает тем, кто, получив пособие, бежит за бутылкой" Новости

"Денег не хватает тем, кто, получив пособие, бежит за бутылкой"

Вдова актера Петренко устроила скандал на его похоронах Showbiz

Вдова актера Петренко устроила скандал на его похоронах

В Китае на зарядной станции сгорели два электромобиля Tesla Hi-Tech

В Китае на зарядной станции сгорели два электромобиля Tesla

Венеция полностью уйдет под воду примерно через 80 лет Hi-Tech

Венеция полностью уйдет под воду примерно через 80 лет

Превращение

Знаменитости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU SERVISA S ...
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU SERVISA S ...
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 