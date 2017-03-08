MC² поздравил женщин Латвии уникальной композицией из цветов

Центр интерьера и деликатесов mc2 на улице Краста подготовил приятный сюрприз для своих клиентов: в честь 8 Марта, как поздравление с праздником, создана небывалых для Латвии размеров композиция из цветов, которая будет представлена в холле торгового центра до 12 марта.
Так как торговый центр mc2 не только знаменит утонченными предметами интерьера, но также хорошо известен гурманам предлагаемым «Gastronome» ассортиментом продуктов высокого качества, особенно - широчайшим предложением морепродуктов в Латвии - цветочная композиция была создана в форме рыбы.
Красочную композицию из более чем 500 различных растений и цветов: антуриумов, гвоздик, гербер, лилий, тюльпанов, роз, орхидей, хризантем и других, - создавало ООО «Floreo»,
а цветы были подобраны специально для радостного, праздничного и весеннего настроения.
Размеры композиции действительно впечатляют, ничего подобного в Латвии еще не видели: пестрый цветочный ковер достигает 2 м в длину и 1,6 м в высоту.
Насладиться этой красотой можно в холле торгового центра mc2 с 8 до 12 марта.
Идея создания такой композиции принадлежит Кестутису Исакасу - директору департамента маркетинга владельца торгового центра – многопрофильной компании ООО «Reaton».
«Центр интерьера и деликатесов mc2, а также «Gastronome» очень многие узнают по широчайшему рыбному ассортименту в Латвии, где можно приобрести свежую рыбу и другую рыбную продукцию, а также отведать ее на месте в ресторане «Seafood Gastronome» и гриль-баре. Поэтому выбор цветочной композиции в форме рыбы – вполне закономерен. Кроме того, рыба с давних времен символизирует мудрость, любовь, плодородие, изобилие и удачу.
В праздник 8 Марта mc2 и «Gastronome» хотят пожелать всем представительницам прекрасного пола встретить весну со светлым, жизнерадостным и красочным настроением»,
- говорит К. Исакас.