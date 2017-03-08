MC² поздравил женщин Латвии уникальной композицией из цветов

Центр интерьера и деликатесов mc2 на улице Краста подготовил приятный сюрприз для своих клиентов: в честь 8 Марта, как поздравление с праздником, создана небывалых для Латвии размеров композиция из цветов, которая будет представлена в холле торгового центра до 12 марта.

Так как торговый центр mc2 не только знаменит утонченными предметами интерьера, но также хорошо известен гурманам предлагаемым «Gastronome» ассортиментом продуктов высокого качества, особенно - широчайшим предложением морепродуктов в Латвии - цветочная композиция была создана в форме рыбы.

Красочную композицию из более чем 500 различных растений и цветов: антуриумов, гвоздик, гербер, лилий, тюльпанов, роз, орхидей, хризантем и других, - создавало ООО «Floreo»,

а цветы были подобраны специально для радостного, праздничного и весеннего настроения.

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Размеры композиции действительно впечатляют, ничего подобного в Латвии еще не видели: пестрый цветочный ковер достигает 2 м в длину и 1,6 м в высоту.

Насладиться этой красотой можно в холле торгового центра mc2 с 8 до 12 марта.

Идея создания такой композиции принадлежит Кестутису Исакасу - директору департамента маркетинга владельца торгового центра – многопрофильной компании ООО «Reaton».

































Aizvērt Рекордная по величине композиция из цветов в честь 8 Марта Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto







«Центр интерьера и деликатесов mc2, а также «Gastronome» очень многие узнают по широчайшему рыбному ассортименту в Латвии, где можно приобрести свежую рыбу и другую рыбную продукцию, а также отведать ее на месте в ресторане «Seafood Gastronome» и гриль-баре. Поэтому выбор цветочной композиции в форме рыбы – вполне закономерен. Кроме того, рыба с давних времен символизирует мудрость, любовь, плодородие, изобилие и удачу.

В праздник 8 Марта mc2 и «Gastronome» хотят пожелать всем представительницам прекрасного пола встретить весну со светлым, жизнерадостным и красочным настроением»,

- говорит К. Исакас.