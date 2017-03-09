Цветы с небес: рижский сюрприз на 8 Марта, достойный Голливуда!

Официально в Латвии Международный женский день 8 марта не отмечается, но настоящие мужчины никогда не упустят возможности порадовать своих любимых. Мы не сомневаемся, что в этот день большинство наших дам были осыпаны цветами, подарками и комплиментами от своих мужей, друзей, поклонников, коллег по работе и просто галантных представителей сильного пола. И это здорово - ведь, согласитесь, женщины того заслуживают!
Однако сделать приятное близкому человеку - это одно, а вот преподнести сюрприз совершенно незнакомым людям, причем так искренне и с такой фантазией - это дорогого стоит. Как же повезло женщинам, оказавшимся во второй половине дня 8 марта в торговом центре Spice!
Из приземлившегося у них на глазах вертолета вышли пилоты - просто красвцы.
Они дарили дамам цветы, конфеты, а самое главное - говорили такие слова, от которых у тех розовели щечки, появлялся блеск в глазах и улыбка на лице!
Смотрите, как это происходило, в нашей фотогалерее, и чаще делайте сюрпризы своим любимым - они этого очень ждут!Еще по этой теме