Цветы с небес: рижский сюрприз на 8 Марта, достойный Голливуда!

Официально в Латвии Международный женский день 8 марта не отмечается, но настоящие мужчины никогда не упустят возможности порадовать своих любимых. Мы не сомневаемся, что в этот день большинство наших дам были осыпаны цветами, подарками и комплиментами от своих мужей, друзей, поклонников, коллег по работе и просто галантных представителей сильного пола. И это здорово - ведь, согласитесь, женщины того заслуживают!

Однако сделать приятное близкому человеку - это одно, а вот преподнести сюрприз совершенно незнакомым людям, причем так искренне и с такой фантазией - это дорогого стоит. Как же повезло женщинам, оказавшимся во второй половине дня 8 марта в торговом центре Spice!

Из приземлившегося у них на глазах вертолета вышли пилоты - просто красвцы.

Они дарили дамам цветы, конфеты, а самое главное - говорили такие слова, от которых у тех розовели щечки, появлялся блеск в глазах и улыбка на лице!

Смотрите, как это происходило, в нашей фотогалерее, и чаще делайте сюрпризы своим любимым - они этого очень ждут!

















































































Aizvērt У торгового центра Spice приземлился вертолет с цветами Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto







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