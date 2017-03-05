Шикарный букет на прокат: автор идеи не ожидал такой популярности

 

Фото: Sergei Savostyanov/TASS/Scanpix

Автором идеи проката огромных букетов роз оказался маркетолог российского агентства Nectarin и создатель «Instagram-миллионера из Химок» Роман Зарипов. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

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По его словам, идея создать сервис по аренде цветов пришла ему утром 5 марта. «Я быстро зарегистрировал аккаунт @rentroses в Instagram, запостил три фотографии 101 розы и рассказал пользователям о возможности аренды букета во время праздников», — объяснил он.

Instagram

Хотите чтобы вас поревновал ваш парень?😼 Позавидовали подруги?🗣👀⠀ Специально для вас мы привезем шикарный букет из 101 розы🌹🌹🌹⠀ После приезда у вас будет 10 минут, чтобы сделать столько фото и селфи, сколько вы захотите😉⠀ Стоимость аренды цветов 1000₽ с доставкой по Москве! Доставляем цветы 6, 7, 8 и 9 марта🎀⠀ P.S. Добавить к своему букету коробочку Gucci, Dolce&Gabbana, Chanel, Guess, Armani, Tiffany&Co + 300₽ 🎁 или пакет ЦУМ + 100₽.

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Маркетолог не был уверен, что его план сработает. «Спустя несколько часов, когда скриншот аккаунта разошелся по всему Рунету, а

количество заявок перевалило за сотню, я подключил ребят, и мы решили, что такому бизнесу быть»,

— рассказал Зарипов.

Он подчеркнул, что информация о @rentroses появилась на всех центральных телеканалах и радиостанциях, в статьях интернет-изданий и постах блогеров. За пару часов появились сотни подобных сервисов от других цветочных магазинов по всей стране.

«Нам, в свою очередь, все это было на пользу: количество обращений перевалило за 500, и оператор просто не успевал обрабатывать все заявки», — похвастался маркетолог.

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