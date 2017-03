Анастасию Волочкову спасли от пожара в парной

В полном разгаре реконструкция нашей домашней бани!💃🏼 Я решила ее переделать и сделать совершенной!👍🏼 Этот добрый человек Евгений Ступин директор компании "ВЕЛЕС" из г.Таруса обещает, что у меня будет самая классная и интересная русская баня в России!👍🏼 В том числе и по творческому именному брендированному дизайну!💃🏼 Пол и пологи уже поменяли. А результат представлю чуть позже.🐣 О таланте этих людей вы можете посмотреть на их сайте www.veles-master.com и убедиться в том, что я всегда выбираю только самое лучшее и достойное.😊 #волочкова #балерина #русскаябаня #россия #декор #творчество #best #beauty #look #followme #моидрузья #велес

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Feb 23, 2017 at 12:17am PST