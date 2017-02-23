Анастасию Волочкову спасли от пожара в парной

Эпатажная российская балерина стала обладательницей роскошной бани, париться в которой будет не только приятно, но и безопасно. Как выяснилось, предыдущие рабочие серьезно напортачили на объекте, и Анастасия Волочкова не раз могла серьезно пострадать. Первым в новой постройке звезды побывал «СтарХит».
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Балерина в честь 8 Марта получила оригинальный подарок – новую баню. «Недавно Анастасия выступала в ДК в селе Вороново, – поделился со «СтарХитом» Евгений Ступин, мастер по дереву. – Организаторы рассказали ей обо мне, показали парные, которые я делал.
Она посмотрела помещения и спросила: «А почему у меня такого нет?». Узнав историю, я сам вышел на Настю и предложил помощь».
Волочкова пригласила Евгения и его бригаду к себе домой в Подмосковье.
Фото из Instagram:
В полном разгаре реконструкция нашей домашней бани!💃🏼 Я решила ее переделать и сделать совершенной!👍🏼 Этот добрый человек Евгений Ступин директор компании "ВЕЛЕС" из г.Таруса обещает, что у меня будет самая классная и интересная русская баня в России!👍🏼 В том числе и по творческому именному брендированному дизайну!💃🏼 Пол и пологи уже поменяли. А результат представлю чуть позже.🐣 О таланте этих людей вы можете посмотреть на их сайте www.veles-master.com и убедиться в том, что я всегда выбираю только самое лучшее и достойное.😊 #волочкова #балерина #русскаябаня #россия #декор #творчество #best #beauty #look #followme #моидрузья #велес
«Когда рабочие стали вскрывать полоки (широкие полки в бане, на которых парятся. Прим. ред.), я была в шоке. Оказалось, что пол истлел, – рассказала «СтарХиту» Настя. – Предыдущие строители напортачили – вместо деревянных крепежей установили железные.
При высокой температуре они все время нагревались, в любой момент мог начаться пожар! Я столько раз рисковала жизнью.
К счастью, Евгений и его мастера все исправили. Да еще так красиво оформили, теперь моя баня – произведение искусства».
Новые полоки, крепежи и перегородки выполнены из липы – дерева, которое практически не нагревается. Парную украсили декоративными фигурами Щелкунчика и Мышиного короля, а на стенах балерины танцуют партию из «Лебединого озера».
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«Я внимательно изучил биографию Анастасии и ее «Инстаграм», – продолжает Евгений Ступин. – Узнал, что в возрасте пяти лет мама отвела Настю на балет «Щелкунчик», и тогда она решила стать балериной. Отсюда появились сказочные герои.
Также мы планируем украсить фасад полоков нотной грамотой с «Временами года» Вивальди – это любимое произведение Волочковой.
Опробовать новую баню можно будет уже на этой неделе».
Стоит отметить, что переделывать работу других мастеров Анастасии приходится далеко не в первый раз. Так, например, когда знаменитость заезжала в роскошный особняк, где и проживает сейчас, она столкнулась с недобросовестной бригадой рабочих, за которыми впоследствии пришлось все исправлять. Дом артистки, который обошелся ей в несколько десятков миллионов, сейчас вызывает восхищение как у самой хозяйки, так и у ее гостей и поклонников.
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