Пятничная вечеринка – с пиццами!

 

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Наступила пятница, и Вы планируете вечеринку, на которую собираетесь пригласить большую компанию друзей? Какое приготовить угощение, чтобы закуски не были однообразными и невыразительными? Времени на то, чтобы приготовить все самим, после долгой рабочей недели у Вас все равно не будет, к тому же надо успеть еще до прихода гостей сделать уборку и самим настроиться на вечеринку… Единственное решение – готовые закуски. Но какие из них выбрать? Снова чипсы и печенье? Нет. Хочется чего-то повкуснее!

Пицца для пятничной вечеринки

А почему бы на этот раз в качестве основного лакомства пятничной вечеринки не попробовать пиццу? Вы скажете – заказанные пиццы быстро остынут и промокнут, находясь подолгу в коробках, в которых их привозят. Да и время доставки трудно предвидеть, особенно в пятничный вечер. Однако – зачем заказывать пиццу, если ее можно быстро и удобно приготовить у себя дома? Все, что понадобится – это заранее купить разные виды мороженых пицц, например, Dr. Oetker Ristorante, которые можно найти в любом крупном продуктовом магазине с широким выбором начинок.

Мороженaя пицца – удобно, быстро и вкусно

Удобство мороженой пиццы в том, что ее можно приобрести заранее, когда есть больше времени для покупок, хоть за неделю до вечеринки. Пиццы будут терпеливо дожидаться вечеринки в морозильнике. Это позволит Вам не волноваться о том, что заказанная еда может, к примеру, остыть, а купленная заранее – испортиться. Пиццы Dr. Oetker Ristorante замораживаются методом быстрой заморозки, что позволяет особенно эффективно сохранить вкусовые особенности и питательную ценность продукта и одновременно избежать использования ненужных пищевых добавок, так как процесс замораживания защищает продукт от размножения бактерий и поэтому к нему не надо добавлять много консервантов. Таким образом, на Твоей вечеринке будет свежеприготовленное, ароматное и вкусное блюдо, которое вынули из духовки непосредственно перед подачей на стол. Друзья обязательно это оценят!

Экономия времени и денег

Существенный аргумент в пользу пиццы как угощенья на вечеринке – экономия времени. Несомненно, что помимо заботы о закусках Тебе нужно будет сделать еще много дел. Зачем волноваться о том, какие приготовить закуски и как их лучше подать? Пиццу Dr. Oetker Ristorante можно приготовить в духовке всего приблизительно за 10 минут. К тому же, не надо волноваться об оформлении блюда – свежеиспеченные пиццы всегда будут хорошо смотреться на столе с закусками. К ним удобно подобрать и напитки, и другие закуски. Пиццы удобно подавать нарезанными классическими ломтиками. В то же время богатый выбор начинок позволит удовлетворить вкус любого гостя.

Мороженaя пицца будет также дружеским решением для Твоего кошелька – не нужно волноваться, что угощенья будет слишком мало или его не съедят и оно испортится, так как мороженую пиццу можно удобно и долго хранить. Если видишь, что закусок хватает, то можешь не волноваться: мороженая пицца может храниться в морозильной камере твоего холодильника до следующего раза, когда захочется полакомиться каким-нибудь вкусным итальянским блюдом.

Вариации настроения

Пофантазируй и создай соответствующее вечеринке настроение! Это легко сделать, имея различные варианты пицц. Возможно, это будет вечеринка с пиццами цвета итальянского флага, например, Dr. Oetker Ristorante Salami Mozzarella Pesto с салями, сыром Mozzarella, ломтиками помидорчиков черри и ароматным соусом pesto? Может быть, самое время устроить тематическую вечеринку в стиле итальянской мафии? Здесь на помощь придут традиционные итальянские пиццы, например, классическая Dr. Oetker Ristorante четыре сыра или популярная Dr. Oetker Ristorante Prosciutto с ветчиной prosciutto и сырами Edam и Mozzarella. А может быть, после долгой зимы гости соскучатся по солнечной экзотике в гавайском стиле? Тогда смело ставь на стол Dr. Oetker Ristorante Hawaii с ветчиной и ананасами.

Не забудь – удобно и быстро приготовляемые закуски для вечеринки позволят Тебе существенно упростить организационный процесс, сэкономить время и тем самым избежать ненужных хлопот. Ты сможешь насладиться вечеринкой и провести больше времени с друзьями, а не в заботах. Удачной вечеринки!


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