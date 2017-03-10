«Жди меня» в Латвии: Внимание! Люди ищут своих близких

При посредничестве телепередачи «ЖДИ МЕНЯ», а также Многонациональной службы поиска людей своих родственников и друзей в Латвии ищут их родные и близкие.

Никулина Анна ищет своего отца Озолиньша Юриса 1964 г. р., а также свою бабушку Озолиню Майю и дедушку Озолиньша Яниса. Раньше проживали в рижском микрорайоне Ильгюциемс.

Озолиня Евгения ищет мужа - Озолиньша Бруно 1969 г. р. который в 1993 году уехал в Ригу и так и не вернулся домой.

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Кострова Олега (Алеша или Андрей) Эдуардовича 1966-67 г. р. ищет брат по отцу Игорь. Также разыскивается отец Игоря - Костров Эдуард Алексеевич 1949 г. р.

Штубис Любовь Геннадьевна ищет свою маму Штубис Валию Фрицевну, которая может проживать в Лиепае, а также своих братьев и сестер.

Крашинников Андрей ищет своего отца Крашинникова Андрея Витальевича 1961 г. р. и бабушку с дедушкой.

Мелуа Анна ищет свою двоюродною сестру Стеллу Мелуа. Маму Стеллы звали Петрова Галина, отца - Онари Мелуа.

Оксана Примичко ищет подругу Татьяну Шевардык 1975 г. р. Мама Татьяны - Рая, отец - Виталий.

Иванову Татьяну Васильевну 1983 г. р. ищет сестра Карина. Наша мама - Иванова Анфия, отец - Иванов Василий.

Инесса Аршакова ищет брата - Ливдан Валерия Волдемаровича 1977 г. р., маму - Прокофьеву Надежду Фоминичну, а также отца - Прокофьева Вольдемара Владиславовича.

Лемешенок Харий Освальдович 1964 г. р.! Вас ищет дочь - Вахновская Марина.

Лигия Рорбахере ищет свою сестру Ветриню Марианну Леонардовну 1988-91 г. р., которая родилась в Даугавпилсе.

Макарова Геннадия 1937 г. р. ищут сестра - Тамара Фомина и брат - Макаров Владимир.

Дроздецкий Александр ищет отца - Дроздецкого Семена Семеновича 1938 г. р.

Двоюродного брата - Фролова Юрия 1953 г. р. и его сына - Фролова Дмитрия ищет Наталья Иванова.

Подругу - Викторову Надежду 1955 г. р. - ищет Тамара Долинская.

Риту Зигриду Старасте 1936 г. р. ищет брат - Айварс Старастс. Известно, что она была удочерена и носила фамилию Майдо. Последняя фамилия - Акселруна.

Если вам знаком кто-то из списка разыскиваемых людей или вы знаете, где их искать, просим написать или позвонить добровольному помощнику программы «ЖДИ МЕНЯ» Мартиньшу Зиебергсу.

Если вы по каким-то причинам не желаете встречаться со своими родными или друзьями, также просим сообщить, чтобы вас не искали напрасно.

Э-мейл: martins.ziebergs@inbox.lv. Моб. тел. 29923833.

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