Снявшаяся в сотне порнофильмов актриса стала пастором

Эта жительница Нью-Йорка развивала успешную карьеру порнозвезды, благодаря которой зарабатывала сотни тысяч долларов ежегодно. Но теперь она обрела веру и стала пастором.

Кристал Бассетт за 10 лет снялась более чем в сотне порнографических фильмов, и в последнее время ее доход составлял почти $400 000 в год. Гонорары Кристал росли, но эта женщина неожиданно обрела веру после того, как познакомилась с 26-летним пастором по имени Дэвид. Вскоре Кристал вышла за него замуж, и теперь она тоже является пастором, так как проводит с мужем службы.

Бывшая порнозвезда заявила о том, что не жалеет о своем прошлом, ведь без него она бы не подошла к своему настоящему.

В 16 лет Кристал впервые забеременела и сразу решила обеспечить сыну самые лучшие условия. Однако перебравшись из Северной Каролины в Голливуд, молодая мама обнаружила, что за проживание в безопасном районе города надо слишком много платить. А жить в криминальном районе ей не очень-то и хотелось.

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Через несколько лет работы моделью и танцовщицей с шестом Кристал встретилась с агентом одной из порностудий, который пообещал ей $35 000 в месяц за съемки. Женщина решилась на это только ради поддержки сына (вскоре родился и еще один мальчик). Так и началась ее карьера, продолжавшаяся 10 лет.

Во время съемок Кристал постоянно принимала обезболивающие и употребляла спиртное, чтобы отключить эмоции, а скоро порно стало ее обычной рутиной

- она ехала заниматься сексом перед камерами, забросив сына в школу.

Кристал тратила деньги на алкоголь, ночные клубы и спортивные автомобили, пока не встретила Дэвида. Он показал ей другую жизнь и рассказал о Боге. В декабре 2014 года Кристал перебралась в Нью-Йор, вышла замуж за своего мужа, который моложе ее на 8 лет. Пара воспитывает троих сыновей (один общий), усердно молится и наставляет прихожан на путь истинный. В местной церкви после появления Кристал все службы проходят с аншлагами, а среди посетителей бывает особенно много мужчин.

Снявшаяся в сотне порнофильмов актриса стала пастором

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