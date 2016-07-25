Фантастика! Как 50-летним женщинам удается выглядеть вдвое моложе

В погоне за омоложением все больше женщин решаются на пластические операции, не вылезают из кабинетов косметологов, денно и нощно покрывают лица живительными масками. Но есть на свете счастливицы, которым неподвластная морщинам кожа и юный внешний вид достались от природы. Вдохновившись историей Сюй Минь из Китая, которая выглядит в два раза моложе своих лет, «Лента.ру» вспомнила и других женщин, прославившихся в Сети неприлично юной наружностью.

Все свое

Сюй живет в китайской провинции Юньнань с мужем и взрослой дочерью. Они с дочкой уже привыкли, что на улице или в торговом центре их называют сестрами - ведь внешне 50-летняя мама ничуть не уступает 25-летней девушке. Нет, Сюй не обращалась к хирургам и не увлекалась с ботоксом. Просто она ежедневно придерживается нехитрых правил, помогающих ей сохранять естественную красоту. Один из ее секретов — здоровый сон.

По словам мужа, она ложится спать в девять часов вечера, чтобы использовать лучшие часы для так называемого сна красоты — с 21:00 до 24:00 — максимально эффективно

и позволить своему организму восстановиться.

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Также важны душевное спокойствие и позитивный настрой, независимо от ситуации.

Сюй никогда не позволяет себе выглядеть уставшей или неухоженной, а отправляясь на рынок за покупками, надевает платье, укладывает волосы и встает на каблуки.

Красотка на пенсии

Также Сюй большая поклонница моды и регулярно ходит по бутикам вместе с дочерью. Они отлично ладят и, несмотря на разницу в годах, считают друг друга лучшими подругами.

Из Twitter:

This fashionable mother really does look half her age https://t.co/OWYGKuVcy8 pic.twitter.com/NHI42QsFKO— Daily Mail Online (@MailOnline) 8 марта 2017 г.

Четыре года назад Сюй вышла на пенсию и поначалу не знала, как распорядиться таким количеством свободного времени. «Я люблю быть при деле. Выйдя на пенсию, я засела в Сети, вела свой дневник и чувствовала, как начинаю стареть, перестаю быть частью общества», — сетует она.

Помимо чтения статей в Интернете и выполнения домашних забот, Сюй теперь захаживает в салоны красоты: ей приходится красить волосы, чтобы скрыть седину.

В Сети ею восхищаются. Ее называют красавицей из сказки. Муж очень ею гордится. Видя их вместе, люди думают, что пожилого мужчину сопровождает молодая любовница.

Сколько-сколько?

На страницу японки Рисы Хирако в Instagram подписаны почти 170 тысяч человек. Многие оставляют комментарии под ее фотографиями, восхваляя необычную генетику 45-летней манекенщицы.

Фото из Instagram:

Hi❤️ #losangeles #la #fashion #beauty #risahirako #平子理沙 A post shared by RISA HIRAKO (@risa_hirako) on Jan 17, 2017 at 2:49am PST

Она живет в Токио, сотрудничает с модными брендами, снимается в музыкальных клипах.

Внешность Хирако вводит в заблуждение относительно возраста не только ее подписчиков, но и работодателей.

Модель придерживается здорового образа жизни, много путешествует и рекламирует в своем аккаунте различные косметические средства.

Кач молодости

63-летняя Эллен Эктор из американского города Атланта выглядит не так молодо, как азиатские коллеги, но ее физическая форма производит впечатление. Она не только занимается фитнесом, но и работает тренером, помогая сбросить лишний вес и нарастить мышечную массу. Тренируется вместе с дочерью.

Видео:

Во многом благодаря спортивным достижениям и здоровому образу жизни

Эллен выглядит намного более подтянутой и молодой, нежели многие ее одногодки. На опыт женщины обратили внимание и в соцсетях.

За обновлениями на ее мотивирующей странице следят более 124 тысяч человек.

Фото из Instagram:

ATL, we are gearing up for tomorrow Sept 9, and Sept 10 a live early morning workout with my girls over @girlgobegreat!!! Come join us and hundreds of other women talk about all areas in life but most importantly health & fitness!!! @girlgobegreat #CobbGalleria ggbg.eventbrite.com Link In Bio!! A post shared by Ellen Ector (@ellenectorfit) on Sep 8, 2016 at 6:45am PDT

Спортсменка

Положительное влияние фитнеса на организм отметила и 50-летняя китаянка Е Вэнь. Когда ее снимки появились в Сети, все подумали, что на фотографиях юная девушка.

Она занимается плаванием и регулярно посещает тренажерный зал с 30 лет.

В марте 2016 года Е Вэнь переплыла Малаккский пролив и планирует покорить реку Ханган в Южной Корее.

Вэнь не ищет легких путей и надеется, что сможет носить бикини и в 80 лет. «50-летняя женщина с фигурой 20-летней — и сплошная позитивная энергия», — восхищаются ею в Сети.

Когда ее снимки появились в Сети, все подумали, что на фотографиях юная девушка...

Тройняшки

В январе в Интернете также обратили внимание на маму двух прекрасных девушек - Тамики и Жасмин. 45-летняя Наталия Уорделл позировала вместе с дочерьми перед вечеринкой. На снимке они оказались так похожи, что их приняли за тройняшек.

Фото из Instagram:

Now there's a lot of hair 😂 #mylittleminimes A post shared by Natalie Wardell (@natwardz_miss5l) on Aug 7, 2016 at 5:13pm PDT

Фото из Instagram:

Had so much fun at armin with these little blondies 😉 #arminvanbuuren #blondesquad #mummawholovestodance #nevertoooldtoparty A post shared by Natalie Wardell (@natwardz_miss5l) on Jan 28, 2017 at 5:49pm PST

Если же рассмотреть фото самой мамы двух девочек, то ее моложавый вид поражает. На страницу австралийки в Instagram подписались 13 тысяч человек.

Известно, что она обожает спортивные машины, занятия фитнесом и регулярно посещает различные мероприятия вместе с дочерьми и мужем.

Фото из Instagram:

Forever blessed to have these girls in my life ❤️ A post shared by Tamika Wardell (@tamikawardell_) on Jul 25, 2016 at 2:09am PDT

Наталия подала девушкам отличный пример и до сих пор следит за своим внешним видом, стремясь к идеалу даже в мелочах. Красит волосы в светлые цвета,

носит яркие и сексуальные костюмы и платья, публикует в соцсетях весьма смелые снимки, собирая восторженные отзывы.

Когда же она позирует вместе со своими детьми и их подругами, ее с легкостью можно принять за их сверстницу.

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