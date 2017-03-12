«Секрет на миллион»: Рудковская раскрыла тайну рождения первого сына

Яна Рудковская
 

Яна Рудковская. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Глядя на успешную российскую бизнесвумен Яну Рудковскую, кажется, что все в ее жизни всегда было благополучно: дети, семья, прибыльное дело. Однако чтобы прийти ко всему тому, что у нее есть, продюсеру пришлось многое пережить, в том числе и предательство близких, скандалы и борьбу за детей. В очередном выпуске программы «Секрет на миллион» Яна расставила все точки над i и рассказала о том, как же на самом деле появился на свет ее старший сын Андрей.

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В беседе с телеведущей и своей хорошей подругой Лерой Кудрявцевой в очередном выпуске программы «Секрет на миллион» Яна Рудковская раскрыла тайну рождения своего первого сына. Все помнят громкий скандал, разгоревшийся пару лет назад, когда ниоткуда взявшаяся женщина начала утверждать, что она — мать Андрея, а вовсе не Яна.

Оказывается, Юля — так зовут эту женщину — вторая супруга Виктора Николаевича Батурина, на которой он был женат еще до Рудковской. Однако женщины были знакомы, так как Юля была постоянной посетительницей салона красоты, в котором на тот момент работала Яна.

«Юля разлюбила Виктора Николаевича и захотела от него уйти к другому мужчине, но тут узнала, что беременна от Батурина,

— рассказывает Яна Рудковская. — Так как с ним мы были друзьями на тот момент, я уговаривала ее не делать аборт, не расходиться с Виктором, но она была непреклонна. Тогда Батурин предложил ей сделку: он платит ей, покупает квартиру и машину, а она отказывается от ребенка в его пользу». На сделку девушка пошла, родила Андрея и исчезла.

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Батурин и Рудковская всем говорили, что это их ребенок, к тому же и по документам все было «чисто»: Яна была вписана в свидетельство о рождении мальчика как его мать. Однако когда Рудковская собралась уйти от мужа, он решил, что дети так просто ей не достанутся.

Батурин утверждал, что к Андрею Яна никакого отношения не имеет, и он ей его не отдаст. А вот Колю, их общего ребенка, она может воспитывать и дальше.

«Я выиграла все суды, все до единого.

По решению дети должны были достаться мне, но Виктор Николаевич пошел дальше и стал утверждать, что я — не биологическая мама Андрея.

Генетический тест я, естественно, делать не пошла, — делится воспоминаниями Яна. — Тогда Батурин аннулировал Андрюшино свидетельство о рождении, вызвал Юлю и вписал в документ ее. После этого я подписала соглашение: 5 дней дети живут у папы, а на выходных — у меня, но чтобы Андрея я тоже могла при этом видеть». После того как бизнесмена лишили свободы, ребята переехали к Рудковской. «Где была тогда Юля? Где были ее родственники?» — задается вопросом Яна. Продюсер оформила над Андреем опеку: мальчик до сих пор живет со всей большой семьей Яны в одном доме и называет ее мамой, а она его – сыном.

«Спустя какое-то время Юля начала писать мне: то на день рождения Андрюши, то на Новый год, мол, поздравить его. А я и говорю: «Приезжай в Москву, раз ты так скучаешь», — рассказывает Рудковская. — Они встретились, поговорили, но у сына не было желания продолжать дальше общение с ней».

Она обвинила меня в том, что я настраиваю его против, обещала засудить и написать на телевидение.

«В итоге она на всю страну меня оклеветала, но я в долгу не осталась и написала заявление в полицию». После этого на Юлю завели уголовное дело по статье «Клевета».

Сейчас девушка находится в розыске.

По словам Яны, то, что она пережила, было похоже на ад. Но ради кого стоит бороться, если не ради своих детей? «Я счастлива, что вышла из этой борьбы порядочным человеком», — подытожила продюсер.

К слову, конверт с «тем самым» вопросом девушка открыть не осмелилась.

Смотрите полный выпуск программы "Секрет на миллион":

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