Почему экс-министр Юрканс не может жениться на своей возлюбленной?

Янис Юрканс
 

Янис Юрканс. Фото: LETA

Нам почему-то кажется, что известные в обществе и успешные люди - будь то политики, бизнесмены, представители шоу-бизнеса - живут какой-то совершенно неземной жизнью, до которой всем простым смертным как до небес. Однако все регалии, количество квадратных метров жилья, марки автомобилей, стоимость эксклюзивных нарядов и украшений и суммы на банковских счетах не имеют абсолютно никакого значения, когда речь идет о «делах амурных». Те же страсти, переживания, разочарования, порой скандалы, размолвки и связанные с этим проблемы, включая банальные юридические - словом, все как у всех...

Бывший министр иностранных дел Латвии

Янис Юрканс готов жениться на своей новой возлюбленной - преподавателе английского языка Линде Апсе, однако это, увы, невозможно,

потому что она уже более двух лет не может юридически развестись со своим мужем - стоматологом Петерисом Апсе, сообщает журнала «Kas Jauns».

Когда Илзе Апсе выходит в свет, безымянный палец ее правой руки украшает широкое обручальное кольцо, так что может сложиться впечатление, что они с Янисом Юркансом уже стали мужем и женой, но это не так.

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Это кольцо - символ уже распавшегося брака Илзе Апсе с ее формально официальным супругом Петерисом, который не дает неверной жене развод.

Петерис Апсе переехал в Латвию 24 года назад.

Линде было 27, когда она вышла замуж за 56-летнего тогда стоматолога. 6 марта этого года пара могла бы отметить 18 лет со дня свадьбы.

До этого оба уже успели стать родителями двоих детей.

Петерис АпсеПетерис Апсе. Фото: LETA

Слухи о романе известного латвийского экс-политика появились в прессе еще четыре года назад, однако тогда в серьезность этих отношений мало кто верил, поскольку на тот момент Янис Юрканс был женат, со своей супругой Илзе они прожили долгое время, к тому же их пару считали просто образцовой.

На сегодняшний день Юркансы уже окончательно расстались, а вот Петерис и Линда Апсе уже несколько лет не могут развестись, что связано с проблемами, касающимися раздела имущества.

Кстати, Янис Юрканс со своей возлюбленной, которая младше его на 25 лет, сейчас много времени проводит в Лиелупе, где у него имеется собственность, которую он получил в результате раздела имущества при разводе.

Финансист Илзе Юркане

Фото: Финансист Илзе Юркане0

Не так давно 70-летний экс-политик признался, что в последнее время как никогда полон сил и ощущает невероятный прилив энергии. Только на этом этапе жизни, будучи с Линдой, он наконец испытал любовь во всей ее полноте.

«Для меня каждый день - как День Святого Валентина, когда рядом человек, которого я люблю и который любит меня»,

- сказал Янис Юрканс журналу «Kas Jauns».

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