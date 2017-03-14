Кабаева - жена миллиардера: такую секси никто другой не покорит!

Интересное видео опубликовал в Сети российский блогер Сергей Куваев. На нем запечатлено, как две стильные молодые японки оценивают известных российских женщин лишь по их фотографиям, не имея никакого представления о том, кто они на самом деле.
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Этих девушек зовут Юри и Мана, и их интуиция просто поражает! Образ российской светской львицы, телеведущей и журналиста Ксении Собчак, к примеру, у них сразу ассоциировался с политикой,
лицо экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской японки признали «детским», будто из серии аниме, попав тем самым, что называется, в точку.
Диану Шурыгину, об изнасиловании которой сегодня пишут все российские СМИ, японки охарактеризовали как «коварную».
В певице Земфире девушки сразу разглядели азиатские корни и творческое начало. Депутата Госдумы России Ирину Яровую Юри и Мана описали как «опасную взрослую женщину-карьеристку, которую все должны уважать и бояться. Такую лучше не злить - это добром не кончится!».
Увидев же фото Алины Кабаевой, девушки оживились и наперебой стали восклицать:
«О, вот она секси! Такую сложно будет покорить! Опытная женщина, чувствуется. Просто так она на свидание не согласится! У нее явно нет отбоя от ухажеров.
Улыбается очень уверенно, Потрясающе красивая, и декольте роскошное, грудь пышная! Классная! Жена миллиардера. Не бизнесвумен, а именно супруга богатого и влиятельного человека!».
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