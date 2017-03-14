Кабаева - жена миллиардера: такую секси никто другой не покорит!

Алина Кабаева
 

Алина Кабаева. Фото: TASS/Scanpix

 

Интересное видео опубликовал в Сети российский блогер Сергей Куваев. На нем запечатлено, как две стильные молодые японки оценивают известных российских женщин лишь по их фотографиям, не имея никакого представления о том, кто они на самом деле.

Еще по этой теме

Этих девушек зовут Юри и Мана, и их интуиция просто поражает! Образ российской светской львицы, телеведущей и журналиста Ксении Собчак, к примеру, у них сразу ассоциировался с политикой,

лицо экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской японки признали «детским», будто из серии аниме, попав тем самым, что называется, в точку.

Диану Шурыгину, об изнасиловании которой сегодня пишут все российские СМИ, японки охарактеризовали как «коварную».

В певице Земфире девушки сразу разглядели азиатские корни и творческое начало. Депутата Госдумы России Ирину Яровую Юри и Мана описали как «опасную взрослую женщину-карьеристку, которую все должны уважать и бояться. Такую лучше не злить - это добром не кончится!».

Реклама

Увидев же фото Алины Кабаевой, девушки оживились и наперебой стали восклицать:

«О, вот она секси! Такую сложно будет покорить! Опытная женщина, чувствуется. Просто так она на свидание не согласится! У нее явно нет отбоя от ухажеров.

Улыбается очень уверенно, Потрясающе красивая, и декольте роскошное, грудь пышная! Классная! Жена миллиардера. Не бизнесвумен, а именно супруга богатого и влиятельного человека!».

Видео:

Еще по этой теме
Скандалы, связанные с Алиной Кабаевой (фото)

Скандалы, связанные с Алиной Кабаевой (фото)

Что говорят о латвийских политиках их лица

Что говорят о латвийских политиках их лица

Видеохит: японка дегустирует латвийские вкусняшки!

Видеохит: японка дегустирует латвийские вкусняшки!


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Jaunmārupe, 83500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Дом
Дом, Saulīšu ciems, 200000 EUR

reklama.vesti.lv

Назван секрет высокой продолжительности жизни человека Hi-Tech

Назван секрет высокой продолжительности жизни человека

Умер 16-летний сын продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина Showbiz

Умер 16-летний сын продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина

Для самых привередливых поп: 10 самых необычных моделей унитазов Hi-Tech

Для самых привередливых поп: 10 самых необычных моделей унитазов

У невесты звезды КВН обнаружили рак на последней стадии Showbiz

У невесты звезды КВН обнаружили рак на последней стадии

Камера МКС снова могла снять таинственный спутник «Черный рыцарь Hi-Tech

Камера МКС снова могла снять таинственный спутник «Черный рыцарь

Интересно

В мире

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 