А Кейт в курсе? Принц Уильям отдыхает в Швейцарии с сексапильной моделью

34-летний принц Уильям оставил свою супругу Кейт Миддлтон и двух маленьких детей дома в Англии и отправился отдыхать с друзьями на роскошный горнолыжный курорт Вербье в Швейцарии. Там к наследнику престола и его компании присоединилась 24-летняя австралийская модель Софи Тейлор.

В Сети можно найти свежие снимки британского принца Уильяма на альпийском курорте в Швейцарии — второй в очереди наследник престола оставил жену и детей в Кенсингтонском дворце в Лондоне и улетел отдыхать вместе со своим лучшим другом Гаем Пелли.

Разумеется, в их компании нашлось место и красивым девушкам. Среди них журналисты опознали сексапильную модель из Австралии Софи Тейлор,

с которой Уильям просто не сводил глаз во время катания на лыжах.

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Также, по слухам, принц позволил себе флиртовать с мисс Тейлор на вечеринке в ночном клубе Farinet, где сейчас работает красотка.

Принц Уильям отдыхает в Швейцарии с сексапильной моделью

Напомним, что еще недавно Кейт и дети с удовольствием составляли Уильяму компанию на отдыхе.

ЧИТАЙ НА TVNET: Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми отдыхают на горнолыжном курорте











Aizvērt Принц Уильям с семьей на зимней прогулке AP/Reuters AP/Reuters AP/Reuters AP/Reuters AP/Reuters AP/Reuters







Интересно, что подумает Кэтрин? Говорят, она уже очень расстроена, и по возвращении домой Уильяма ждет непростой разговор с супругой.

Кроме того, британцы в шоке, что внук королевы Елизаветы чуть ли не впервые в жизни пропустил церемонию в честь Дня Содружества

— важного мероприятия в Вестминстерском аббатстве, на котором присутствовала вся монаршая семья. В чем же причина внезапного отказа принца Уильяма от работы и семейных обязанностей, остается только гадать.



























Aizvērt Принц Уильям и Кейт Миддлтон на церемонии вручения кинопремий Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA







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