Западные СМИ показали самого завидного в мире жениха

Американское издание Elite Daily показало самого завидного жениха мира. По мнению представителей издания, им является 25-летний принц Брунея Абдул Матин, состояние которого оценивается в 20 миллиардов долларов.

Как отмечается в материале,

он «заставит забыть о британских парнях», и в частности, о принце Гарри, у которого, как известно, уже есть невеста.

Сообщается, что Абдул является четвертым сыном правителя Брунея, султана Хассанала Болкиа, у которого в общей сложности пятеро сыновей и семь дочерей.

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Стоит отметить, что

молодой человек может похвастаться не только привлекательной внешностью, но и хорошей физической формой,

о чем можно судить по снимкам в его Instagram, на который подписаны 370 тысяч пользователей Сети.

Фото из Instagram:

Baby's day out 🐯 A post shared by Mateen (@tmski) on Aug 29, 2016 at 11:09pm PDT

Фото из Instagram:

Even though I can't cook 🤙🏾 A post shared by Mateen (@tmski) on Feb 5, 2017 at 6:53am PST

Фото из Instagram:

Trompo A post shared by Mateen (@tmski) on Nov 12, 2016 at 6:57am PST

Фото из Instagram:

Always backing Brunei - Happy 33rd National Day 🇧🇳 A post shared by Mateen (@tmski) on Feb 22, 2017 at 2:56pm PST

Фото из Instagram:

Flying to a place a little warmer ☀️ A post shared by Mateen (@tmski) on Dec 24, 2016 at 3:16am PST

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