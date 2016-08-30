Западные СМИ показали самого завидного в мире жениха

Американское издание Elite Daily показало самого завидного жениха мира. По мнению представителей издания, им является 25-летний принц Брунея Абдул Матин, состояние которого оценивается в 20 миллиардов долларов.
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Как отмечается в материале,
он «заставит забыть о британских парнях», и в частности, о принце Гарри, у которого, как известно, уже есть невеста.
Сообщается, что Абдул является четвертым сыном правителя Брунея, султана Хассанала Болкиа, у которого в общей сложности пятеро сыновей и семь дочерей.
Стоит отметить, что
молодой человек может похвастаться не только привлекательной внешностью, но и хорошей физической формой,
о чем можно судить по снимкам в его Instagram, на который подписаны 370 тысяч пользователей Сети.
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
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