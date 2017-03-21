О молодой рижанке с золотым сердцем говорит весь мир

Каждому из нас наверняка знакомы люди, которые с гордостью называют себя «кошатниками». Это и те, кто держит усатых-полосатых у себя дома и не представляет, как можно жить без них, и сердобольные бабушки, подкармливающие бездомных котиков во дворах. Но 21-летняя рижанка Занда Индриксоне подняла термин «кошатник» на совершенно иную высоту. Девушка реально спасает несчастных животных. И таких уже больше 350! Именно поэтому о Занде сегодня говорят и пишут уже во всем мире.

Все началось с того, что пару лет назад девушка увидела на улице котенка –

это был еле передвигающийся «скелетик» с залепленными от инфекциии глазами. Мимо пройти она не смогла. С тех пор, что называется, пошло-поехало, причем так, что уже не остановиться.

Как известно, добрые дела не остаются незамеченными, а потому о Занде Индриксоне сегодня уже пишут такие всемирно известных порталы, как «Bored Panda» и «9GAG».

«Мы, люди, приручили котов, и я считаю, что мы должны им помогать – иначе многие из них просто не выживут. Не секрет, что в Латвии существует проблема с бродячими котами. И это наша ответственность», – цитирует Занду портал Kasjauns.lv.

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«Однажды летом в рижском парке мы нашли оставленный на солнце перевязанный мешок с котятами. Они все были мертвы!

И какой бы ни была причина их смерти - заболевание, какие-то серьезные повреждения или просто удушение от нехватки воздуха - это страшно,

и в этом виноваты люди!», - делится своей болью Занда.

Стоит отметить, что эта девушка не ветеринар и все необходимые навыки по уходу за животными она постепенно приобрела самостоятельно – на ходу, начиная с первого спасенного котенка.

«Смотрю, если им больно, если они как-то страдают, то пытаюсь помочь.

Делаю все, что могу сама, а если чувствую неуверенность, то, конечно, передаю в клинику. Когда животное идет на поправку, пытаюсь найти ему новых хозяев»,

– говорит девушка.

Количество спасенных Зандой котов и кошечек постоянно растет – эта цифра перевалила уже за 350. Многие незнакомые люди обращаются к девушке за помощью.

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Сейчас Занде не до славы – она учится в Латвийском университете на факультете экономики и одновременно работает. Ежедневно жить в таком режиме довольно трудно. При этом девушка обращается ко всем:

если кто-то хочет ей помочь или, наоборот, знает что-то о «кошачьих» проблемах, которые нужно решить, – смело обращайтесь к ней в соцсетях,

ведь «если есть желание помочь, то время и силы всегда найдутся».

Смотрите ниже лишь несколько последних постов Занды в Facebook!

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