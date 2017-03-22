13 свиданий за два часа: «Но я хотя бы, чёрт возьми, попыталась»!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by Christopher Brown

Недавно я побывала на 13 свиданиях за два часа... Признаюсь, столько первых свиданий у меня не было за всю жизнь. Мне всегда казалось, что девушка не должна платить за возможность познакомиться с мужчиной, однако организаторы «быстрых свиданий», которые уже несколько лет успешно проводят экспресс-рандеву по всему миру, по всей видимости, так не считают.

Несмотря на то, что своего спутника я нашла уже давно, меня всегда мучили вопросы: как в нашем перенасыщенном коммуникацией мире знакомятся молодые люди?

Кто приходит на быстрые свидания — ботаники, зануды или просто невостребованные герои-любовники? Можно ли там встретить если не мечту всей своей жизни, то хотя бы интересного собеседника?

Изучение женских форумов ясности не внесло — некая дама писала, что на таком мероприятии встретила мужа-нефтяника, другая «потратила все выходные на бесполезное общение в соцсетях с теми, кому выразила симпатию на быстром свидании».

Реклама

В рамках новой рубрики Русского TVNET «Проверено на себе» я решила сходить на вечер быстрых свиданий и наконец удовлетворить своё любопытство!

Итак, 19:00, воскресенье, ресторан при отеле в самом центре Риги. Девушки, дамы, женщины! С накрашенными губами, укладками, одетые в лучшие платья… Кто-то заказывает у бара виски с колой, кто-то делает вид, что не замечает окружающих, опустив глаза в экран телефона, кто-то хихикает с подружками, а кто-то, как и я, сидит за своим столиком и внимательно изучает пришедших.

Парни, молодые люди, мужчины всех возрастов — начиная от неуверенного в себе студента в безразмерном джемпере, заканчивая руководителем проектов международной компании со слегка уловимой проседью в волосах.

Одни обсуждают с друзьями прошедший хоккейный матч, после каждой реплики заливаясь заразительным хохотом, кто-то нервно курит около входа, другие с видом альфа-самцов ещё до официального начала мероприятия флиртуют с представительницами слабого пола.

Суть быстрых свиданий заключается в том, что каждая из пришедших девушек сидит за своим столиком, знакомясь с кавалерами, на общение с которыми даётся ровно 5 минут. Забегая вперёд, скажу, что этого, как оказалось, более чем достаточно (а иногда и слишком много), чтобы понять, интересен ли тебе человек, сидящий напротив.

После беседы следует оценить своего собеседника, поставив ему «+» или «-». Есть ещё и графа «бизнес-партнерство», которым, на мой взгляд, лучше обзаводиться на профессиональных тренингах и конференциях.

Итак, свидание номер один!

Молодой человек, 28 лет. Знакомимся, перекидываемся парой дежурных любезностей. Мой собеседник достаточно симпатичен, одет опрятно, но что-то меня смущает... Представьте образцового парня из класса (не заучку!), который читает книги, изучает программирование и ходит в спортивную секцию. Представили? Ровно так выглядит мой первый собеседник.

Мы достаточно живо общаемся о хобби, работе, путешествиях. По истечении пяти минут благодарим друг друга за приятную беседу, он пересаживается за соседний столик, и… я моментально забываю его имя и то, о чём мы говорили.

Свидание номер 2

Улыбчивый молодой человек с хитрым прищуром, в джемпере цвета хаки. Начинаем разговор с риторического вопроса «Ну и как мы докатились до знакомства в формате таких свиданий?», продолжаем разговор обсуждением рынка труда в Латвии и неожиданно приходим к выводу, что оба убеждены — на таких свиданиях сложно найти того, с кем жаждет познакомиться большинство из пришедших.

Свидание номер 3

«Я ищу девушку для создания семьи. У меня есть квартира, я готов путешествовать. Готов приходить с работы раньше и готовить любимой ужин. От неё жду готовности по утрам будить меня поцелуем и чашкой ароматного кофе, а ещё она должна родить мне детей — чем скорее, тем лучше», — делится своими планами на ближайшее будущее мужчина с очками в тонкой оправе. Общего языка мы не нашли, поэтому мечта всех грезящих о выгодном замужестве женщин начал оказывать знаки внимания ведущей, а по совместительству и орагнизатору мероприятия.

Сидания 4 - ...

Большинство свиданий начинались со стандартного

«Привет, меня зовут Вася, я работаю инженером, в свободное время катаюсь на лыжах, провожу время с друзьями, финансово независим, есть квартира, машина, здесь первый раз, хочу познакомиться для отношений, о, а у тебя красивые глаза!».

Однако дальнейшее общение развивалось по-разному. На одних «свиданиях» я чувствовала себя руководителем допроса — настолько некрасноречивы были молодые люди, сидящие напротив, на других — гидом по европейским странам, на некоторых — благодарным слушателем. Мы обсуждали предстоящий концерт группы Lumen, ментальные отличия русских от представителей других национальностей, рентабельность аренды земли в Зиепниеккалнсе, количество академических часов, необходимых для успешной сдачи экзамена по вождению мотоцикла, значение татуировок по мотивам сакральных рун, роль «борца за справедливость» в современном обществе.

С некоторыми, правда, я поддерживала разговор исключительно из вежливости, но были и те, с кем непринужденно беседовать было легко и интересно.

Свидание номер N

С ног до головы татуированный молодой человек вальяжно располагается на стуле напротив. «Ну что, номер 12, рассказывай...», — начинает он диалог.

Дальнейшая беседа состоит из взаимных подколов и колкостей, сказанных в шутку. «Зачем ты пришёл сюда?», — задаю вопрос, который не давал мне покоя.

«Я гоняю на мотоциклах, раньше играл в рок-группе, тусовался с панками, у меня был вот такой ирокез, я хочу попробовать все, что только можно испытать в этой жизни. Недавно на улице я увидел девушку, которая мне очень понравилась. В тот момент я понял, что буду бесконечно жалеть, если не подойду к ней и хотя бы не попытаюсь познакомиться...

Почему я пришёл сюда? Даже если мне сегодня никто не понравится, как я смогу узнать об этом, если не пойду и не проверю?



Помнишь фильм «Пролетая над гнездом кукушки»? Так вот, там один момент, когда Мак хотел поднять раковину, но не смог, он сказал: «Но я хотя бы, чёрт возьми, попытался». Данный фрагмент фильма запомнился мне на всю жизнь. Это про меня. А вообще со мной девушкам сложно ужиться. Или мне с ними? Мной можно управлять только с помощью хитрости и ласки. По-другому ничего не получится», — рассказал тот, кому после свидания я поставила большой «+» в карте своих симпатий.



На самом деле общение с 13 разными людьми, хоть и всего по 5 минут, — достаточно энергозатратное занятие. Ещё сложнее тем, кто на протяжении всего этого времени старается понравиться спутнику и оценить свою совместимость с теми, кто сидит напротив. Вопреки обещаниям организатора не все свидания были незабываемыми - спустя два часа, выходя из ресторана, я уже не помнила большую часть своих собеседников.

На следующий день ведущая быстрых свиданий анализирует карты симпатий и в случае совпадений отправляет выбравшим друг друга участникам мероприятия контакты для связи. У меня было два совпадения, но я попросила организаторов не рассылать свою личную информацию. От представителя экспресс-рандеву я узнала, что

свою симпатию мне выразили 10 из 13 представителей сильного пола. Кстати, свободолюбивого панка, общение с которым мне запомнилось больше всего, в этом списке не оказалось...

Стоит ли сходить на подобное мероприятие? Я думаю — да! Неважно, с какой целью — для поиска единомышленника или спутника жизни, улучшения навыков коммуникации или удовлетворения врожденного любопытства. Стоит ли ожидать встретить там принца на белом коне или женщину своей мечты? Думаю — нет! Но, в конце концов, даже если вы разочаруетесь, вы всегда сможете сказать: «Но я хотя бы, чёрт возьми, попытался»!

Еще по этой теме
Почему я пропал после первого свидания? Мужчины рассказали правду

Почему я пропал после первого свидания? Мужчины рассказали правду

Реальная история: чем заканчиваются свидания с миллионерами

Реальная история: чем заканчиваются свидания с миллионерами

Как вести себя на свидании: руководство 1938 года бурно обсуждается в Сети

Как вести себя на свидании: руководство 1938 года бурно обсуждается в Сети


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 219900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR

reklama.vesti.lv

Названы самые опасные болезни для человека Hi-Tech

Названы самые опасные болезни для человека

Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков Hi-Tech

Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков

Антонио Бандерас экстренно госпитализирован в Швейцарии Showbiz

Антонио Бандерас экстренно госпитализирован в Швейцарии

Юрмала продолжает удивлять: пописать стоит дороже, чем кофе Новости

Юрмала продолжает удивлять: пописать стоит дороже, чем кофе

Астрофизики уверяют, что уловили сигнал от корабля пришельцев Hi-Tech

Астрофизики уверяют, что уловили сигнал от корабля пришельцев

Отношения

Я - женщина!

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
22 500 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 270 EUR
Продают Земля, Бабитe
Продают Земля, Бабитe 31 000 EUR
Сдают Дом, Межапаркс
Сдают Дом, Межапаркс 1 900 EUR
Продают Квартиры, Юрмалe
Продают Квартиры, Юрмалe 326 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU SERVISA S ...
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU SERVISA S ...
LOĢISTIKAS VADĪTĀJU
LOĢISTIKAS VADĪTĀJU
ZĪMOLA VADĪTĀJU
ZĪMOLA VADĪTĀJU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
http://alkoutlet.lv

Темы

 