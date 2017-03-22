13 свиданий за два часа: «Но я хотя бы, чёрт возьми, попыталась»!

Недавно я побывала на 13 свиданиях за два часа... Признаюсь, столько первых свиданий у меня не было за всю жизнь. Мне всегда казалось, что девушка не должна платить за возможность познакомиться с мужчиной, однако организаторы «быстрых свиданий», которые уже несколько лет успешно проводят экспресс-рандеву по всему миру, по всей видимости, так не считают.

Несмотря на то, что своего спутника я нашла уже давно, меня всегда мучили вопросы: как в нашем перенасыщенном коммуникацией мире знакомятся молодые люди?

Кто приходит на быстрые свидания — ботаники, зануды или просто невостребованные герои-любовники? Можно ли там встретить если не мечту всей своей жизни, то хотя бы интересного собеседника?

Изучение женских форумов ясности не внесло — некая дама писала, что на таком мероприятии встретила мужа-нефтяника, другая «потратила все выходные на бесполезное общение в соцсетях с теми, кому выразила симпатию на быстром свидании».

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В рамках новой рубрики Русского TVNET «Проверено на себе» я решила сходить на вечер быстрых свиданий и наконец удовлетворить своё любопытство!

Итак, 19:00, воскресенье, ресторан при отеле в самом центре Риги. Девушки, дамы, женщины! С накрашенными губами, укладками, одетые в лучшие платья… Кто-то заказывает у бара виски с колой, кто-то делает вид, что не замечает окружающих, опустив глаза в экран телефона, кто-то хихикает с подружками, а кто-то, как и я, сидит за своим столиком и внимательно изучает пришедших.





Парни, молодые люди, мужчины всех возрастов — начиная от неуверенного в себе студента в безразмерном джемпере, заканчивая руководителем проектов международной компании со слегка уловимой проседью в волосах.

Одни обсуждают с друзьями прошедший хоккейный матч, после каждой реплики заливаясь заразительным хохотом, кто-то нервно курит около входа, другие с видом альфа-самцов ещё до официального начала мероприятия флиртуют с представительницами слабого пола.



Суть быстрых свиданий заключается в том, что каждая из пришедших девушек сидит за своим столиком, знакомясь с кавалерами, на общение с которыми даётся ровно 5 минут. Забегая вперёд, скажу, что этого, как оказалось, более чем достаточно (а иногда и слишком много), чтобы понять, интересен ли тебе человек, сидящий напротив.

После беседы следует оценить своего собеседника, поставив ему «+» или «-». Есть ещё и графа «бизнес-партнерство», которым, на мой взгляд, лучше обзаводиться на профессиональных тренингах и конференциях.

Итак, свидание номер один!

Молодой человек, 28 лет. Знакомимся, перекидываемся парой дежурных любезностей. Мой собеседник достаточно симпатичен, одет опрятно, но что-то меня смущает... Представьте образцового парня из класса (не заучку!), который читает книги, изучает программирование и ходит в спортивную секцию. Представили? Ровно так выглядит мой первый собеседник.

Мы достаточно живо общаемся о хобби, работе, путешествиях. По истечении пяти минут благодарим друг друга за приятную беседу, он пересаживается за соседний столик, и… я моментально забываю его имя и то, о чём мы говорили.

Свидание номер 2

Улыбчивый молодой человек с хитрым прищуром, в джемпере цвета хаки. Начинаем разговор с риторического вопроса «Ну и как мы докатились до знакомства в формате таких свиданий?», продолжаем разговор обсуждением рынка труда в Латвии и неожиданно приходим к выводу, что оба убеждены — на таких свиданиях сложно найти того, с кем жаждет познакомиться большинство из пришедших.

Свидание номер 3



«Я ищу девушку для создания семьи. У меня есть квартира, я готов путешествовать. Готов приходить с работы раньше и готовить любимой ужин. От неё жду готовности по утрам будить меня поцелуем и чашкой ароматного кофе, а ещё она должна родить мне детей — чем скорее, тем лучше», — делится своими планами на ближайшее будущее мужчина с очками в тонкой оправе. Общего языка мы не нашли, поэтому мечта всех грезящих о выгодном замужестве женщин начал оказывать знаки внимания ведущей, а по совместительству и орагнизатору мероприятия.

Сидания 4 - ...

Большинство свиданий начинались со стандартного

«Привет, меня зовут Вася, я работаю инженером, в свободное время катаюсь на лыжах, провожу время с друзьями, финансово независим, есть квартира, машина, здесь первый раз, хочу познакомиться для отношений, о, а у тебя красивые глаза!».

Однако дальнейшее общение развивалось по-разному. На одних «свиданиях» я чувствовала себя руководителем допроса — настолько некрасноречивы были молодые люди, сидящие напротив, на других — гидом по европейским странам, на некоторых — благодарным слушателем. Мы обсуждали предстоящий концерт группы Lumen, ментальные отличия русских от представителей других национальностей, рентабельность аренды земли в Зиепниеккалнсе, количество академических часов, необходимых для успешной сдачи экзамена по вождению мотоцикла, значение татуировок по мотивам сакральных рун, роль «борца за справедливость» в современном обществе.

С некоторыми, правда, я поддерживала разговор исключительно из вежливости, но были и те, с кем непринужденно беседовать было легко и интересно.

Свидание номер N



С ног до головы татуированный молодой человек вальяжно располагается на стуле напротив. «Ну что, номер 12, рассказывай...», — начинает он диалог.



Дальнейшая беседа состоит из взаимных подколов и колкостей, сказанных в шутку. «Зачем ты пришёл сюда?», — задаю вопрос, который не давал мне покоя.



«Я гоняю на мотоциклах, раньше играл в рок-группе, тусовался с панками, у меня был вот такой ирокез, я хочу попробовать все, что только можно испытать в этой жизни. Недавно на улице я увидел девушку, которая мне очень понравилась. В тот момент я понял, что буду бесконечно жалеть, если не подойду к ней и хотя бы не попытаюсь познакомиться...

Почему я пришёл сюда? Даже если мне сегодня никто не понравится, как я смогу узнать об этом, если не пойду и не проверю?





Помнишь фильм «Пролетая над гнездом кукушки»? Так вот, там один момент, когда Мак хотел поднять раковину, но не смог, он сказал: «Но я хотя бы, чёрт возьми, попытался». Данный фрагмент фильма запомнился мне на всю жизнь. Это про меня. А вообще со мной девушкам сложно ужиться. Или мне с ними? Мной можно управлять только с помощью хитрости и ласки. По-другому ничего не получится», — рассказал тот, кому после свидания я поставила большой «+» в карте своих симпатий.

На самом деле общение с 13 разными людьми, хоть и всего по 5 минут, — достаточно энергозатратное занятие. Ещё сложнее тем, кто на протяжении всего этого времени старается понравиться спутнику и оценить свою совместимость с теми, кто сидит напротив. Вопреки обещаниям организатора не все свидания были незабываемыми - спустя два часа, выходя из ресторана, я уже не помнила большую часть своих собеседников.На следующий день ведущая быстрых свиданий анализирует карты симпатий и в случае совпадений отправляет выбравшим друг друга участникам мероприятия контакты для связи. У меня было два совпадения, но я попросила организаторов не рассылать свою личную информацию. От представителя экспресс-рандеву я узнала, что

свою симпатию мне выразили 10 из 13 представителей сильного пола. Кстати, свободолюбивого панка, общение с которым мне запомнилось больше всего, в этом списке не оказалось...

Стоит ли сходить на подобное мероприятие? Я думаю — да! Неважно, с какой целью — для поиска единомышленника или спутника жизни, улучшения навыков коммуникации или удовлетворения врожденного любопытства. Стоит ли ожидать встретить там принца на белом коне или женщину своей мечты? Думаю — нет! Но, в конце концов, даже если вы разочаруетесь, вы всегда сможете сказать: «Но я хотя бы, чёрт возьми, попытался»!

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