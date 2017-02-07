Фитнес-модель честно показала, как выглядит тело «в критические дни»

Любая женщина знает, что «критические дни» (а проще говоря - менструация) могут сопровождаться различными побочными эффектами - от перепадов настроения до судорог, сильной боли и вздутия живота. Однако большинство женщин, испытывающих эти проблемы, предпочитают не говорить о них, стыдясь и боясь осуждения. 27-летняя фитнес-блогер Малин Олофссон (Malin Olofsson) решила изменить ситуацию.

На своей страничке в Instagram, где все привыкли видеть снимки девушки с безупречной спортивной фигурой, она разместила честное фото «на тему ПМС», которое сопроводила такими словами:

«ЭТО НОРМАЛЬНО. Это не стыдно. Да — это очень неудобно, и да — действительно трудно не пытаться скрыть это, стараясь вжать свой живот. Но я решила остановиться.

Мое дыхание важнее, чем мнение других людей».

Олофссон настаивает на том, что мы должны принять менструацию и ее побочные эффекты, какими бы неприятными они ни были.

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«Не обвиняйте свое тело в том, что вы чувствуете. Это не ваша вина.

Нет ничего плохого в том, как выглядит ваше тело. Поймите, вам не нужно стыдиться и скрываться. Вы совершенны, и ваше тело просто выполняет свою работу»,

- обратилась Малин ко всем женщинам.

Фото из Instagram:

A post shared by MALIN 🌱 (@malinxolofsson) on Mar 10, 2017 at 9:44am PST

Откровенный пост фитнес-блогера вызвал ажиотаж в Сети и был совершенно заслуженно вознагражден огромным числом признательных комментариев от женщин, которые

благодарили девушку за то, что она поделилась правдивым снимком - им стало легче, когда они увидели, что кто-то еще испытывает такие же, как и они, проблемы.

А теперь смотрите, как Малин Олофссон выглядит в обычные дни. Есть разница?

Так Малин Олофссон выглядит в обычные дни:

A post shared by MALIN 🌱 (@malinxolofsson) on Mar 2, 2017 at 11:28am PST

Фото из Instagram:

A post shared by MALIN 🌱 (@malinxolofsson) on Feb 28, 2017 at 11:23am PST

Фото из Instagram:

A post shared by MALIN 🌱 (@malinxolofsson) on Feb 7, 2017 at 3:30am PST

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: подготовлено по материалам revelist.com

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