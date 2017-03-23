Почему Дональд Трамп не спит со своей женой

Зарубежные СМИ активно обсуждают информацию о том, что отношения между президентом США Дональдом Трампом и его супругой Меланией трещат по швам.

По информации издания US Weekly, Мелания с каждым днем все меньше пытается скрыть неудовлетворенность супружеской жизнью. Они с мужем предпочитают перед сном не целовать друг друга и расходиться по разным комнатам.

Другие источники утверждают, что супруги спят в одной комнате, но как в гостиничном номере для бизнес-партнеров - в отдельных кроватях.

Кроме того, неоднократно сообщалось о том, что Меланию совершенно не прельщает жизнь первой леди страны: ее не интересует политика, она не горит желанием посещать мероприятия, на которых она должна присутствовать «по статусу».

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Aizvērt Жена Трампа Мелания снова появилась в обществе AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA







Причем слухи о серьезных разногласиях в президентской чете появились практически сразу после церемонии инаугурации Дональда Трампа. Тогда все таблоиды писали:

«Мелания выглядит абсолютно несчастной, старается держаться от супруга поодаль и берет его за руку только для того, чтобы сделать хороший снимок».























































































Aizvērt В США начались мероприятия в рамках инаугурации Трампа REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA AP/AFP/Reuters/LETA AP/LETA AP/AFP/Reuters/LETA AP/AFP/Reuters/LETA AP/AFP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA







На сегодняшний день обязанности первой леди Соединенных Штатов Америки фактически выполняет старшая дочь Дональда Трампа Иванка,

которая сопровождает его на всех необходимых мероприятиях. Мелания же даже отказалась переехать в Белый дом, предпочтя жизнь рядом с сыном в Нью-Йорке.









































Aizvērt Стиль первой леди США Мелании Трамп Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA







































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Aizvērt Супруга Дональда Трампа Мелания AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA







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