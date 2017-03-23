Почему Дональд Трамп не спит со своей женой

Дональд и Мелания Трамп
 

Дональд и Мелания Трамп. Фото: REUTERS/ScanPix

Зарубежные СМИ активно обсуждают информацию о том, что отношения между президентом США Дональдом Трампом и его супругой Меланией трещат по швам.

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По информации издания US Weekly, Мелания с каждым днем все меньше пытается скрыть неудовлетворенность супружеской жизнью. Они с мужем предпочитают перед сном не целовать друг друга и расходиться по разным комнатам.

Другие источники утверждают, что супруги спят в одной комнате, но как в гостиничном номере для бизнес-партнеров - в отдельных кроватях.

Кроме того, неоднократно сообщалось о том, что Меланию совершенно не прельщает жизнь первой леди страны: ее не интересует политика, она не горит желанием посещать мероприятия, на которых она должна присутствовать «по статусу».

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Жена Трампа Мелания снова появилась в обществе

Фото: Жена Трампа Мелания снова появилась в обществе0

Причем слухи о серьезных разногласиях в президентской чете появились практически сразу после церемонии инаугурации Дональда Трампа. Тогда все таблоиды писали:

«Мелания выглядит абсолютно несчастной, старается держаться от супруга поодаль и берет его за руку только для того, чтобы сделать хороший снимок».

В США начались мероприятия в рамках инаугурации Трампа

Фото: В США начались мероприятия в рамках инаугурации Трампа1

На сегодняшний день обязанности первой леди Соединенных Штатов Америки фактически выполняет старшая дочь Дональда Трампа Иванка,

которая сопровождает его на всех необходимых мероприятиях. Мелания же даже отказалась переехать в Белый дом, предпочтя жизнь рядом с сыном в Нью-Йорке.

Стиль первой леди США Мелании Трамп

Фото: Стиль первой леди США Мелании Трамп0

Стиль Иванки, дочери Дональда Трампа

Фото: Стиль Иванки, дочери Дональда Трампа0

Супруга Дональда Трампа Мелания

Фото: Супруга Дональда Трампа Мелания0

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