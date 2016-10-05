Британка в 60 лет ушла с престижной работы ради танцев на шесте

Сузи Кемпбелл, жительница британского города Брайтона, оставила высокооплачиваемую работу, чтобы профессионально заниматься танцами на пилоне и даже преподавать, пишет Daily Mail.
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Женщина заинтересовалась этим видом спорта (или танцев) в 2015 году, когда во время отдыха вместе со своим супругом и двумя дочерьми на острове Пхукет в Таиланде увидела танцовщиц на шесте.
По возвращении домой Сузи начала посещать тренировки и решила открыть собственные курсы во Франции.
В итоге она бросила работу бизнес-консультанта и стала приобщить к танцам на пилоне всех желающих.
Стоит отметить, что Кемпбелл всегда вела активный образ жизни - она занималась велоспортом, прыжками на батуте, нетболом вместе со своими дочерьми, но получила травму, после которой ей пришлось прекратить тренировки. Теперь британка абсолютно здорова и счастлива.
«С тех пор, как я начала заниматься танцами на шесте, я чувствую себя более здоровой, сильной и подтянутой»,
— говорит она.
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Из Twitter:
+https://t.co/7y5efwlmbc Hove mum of 2 quits her job to become a pole dancer https://t.co/dA9igyqazU #news pic.twitter.com/ZTLa2MQIS9— Follow @JodyField (@JodyField) 20 марта 2017 г.
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