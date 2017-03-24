Семенович поразила худющими ногами. Спокойно - бюст не пострадал!

Популярная российская певица Анна Семенович поделилась в своем Instagram снимком, который вызвал жаркие споры в Сети. По мнению многих фолловеров, на этой фотографии слишком явно видны следы фотошопа.

«Похудела. Клевая!», «Аня, Вы просто СКАЗКА!!! Как Принцесса!», «Анна не человек, она богиня!» - пишут преданные поклонники знаменитости. «Кости отходят от мяса)»,

«Нога - да, живот - нет!», А три дня назад была фотка с минимум +10 кг - для правдоподобности нужно было чуть подольше подождать»,

- подкидывают ложку дегтя в бочку меда критики. И их можно понять. Сами смотрите!

Фото из Instagram:

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