Семенович поразила худющими ногами. Спокойно - бюст не пострадал!

Анна Семенович
 

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Популярная российская певица Анна Семенович поделилась в своем Instagram снимком, который вызвал жаркие споры в Сети. По мнению многих фолловеров, на этой фотографии слишком явно видны следы фотошопа.

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«Похудела. Клевая!», «Аня, Вы просто СКАЗКА!!! Как Принцесса!», «Анна не человек, она богиня!» - пишут преданные поклонники знаменитости. «Кости отходят от мяса)»,

«Нога - да, живот - нет!», А три дня назад была фотка с минимум +10 кг - для правдоподобности нужно было чуть подольше подождать»,

- подкидывают ложку дегтя в бочку меда критики. И их можно понять. Сами смотрите!

Фото из Instagram:

Мои дорогие, на Милицейской волне каждая пятница - звёздная! 🌟 С 12.00 до 13.00 по московскому времени в гости к Оксане Кель приходят звёзды шоу-бизнеса. Они отвечают на ваши вопросы и разыгрывают подарки. 24 марта встречаем Меня 😉 буду вести прямую трансляцию с прямого эфира в Инстаграм. Надеюсь вас увидеть , до встречи в 12 часов 😍😘💃🏼 #милицейская_волна #звёздная_пятница #радиомв #АннаСеменович #любоюилюбима #позитивщики❤️❤️❤️

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