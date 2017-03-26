Кончаловский впервые рассказал о новой возлюбленной

Не так давно известный российский режиссер Егор Кончаловский и не менее известная актриса Любовь Толкалина признались, что уже несколько лет не живут вместе. И вот на днях Кончаловский дал откровенное интервью, в котором сообщил, что строит отношения с девушкой по имени Мария.

Егор Кончаловский не любит афишировать свою личную жизнь, поэтому новый выпуск программы «Секрет на миллион» стал для его поклонников шансом узнать немного больше о своем кумире. Так,

режиссер в эфире устроил экскурсию по своим шикарным апартаментам и дал понять, что не жалеет о расставании с Любовью Толкалиной.

Более того, он уже строит отношения с новой девушкой.

Возлюбленную Кончаловского зовут Мария. По профессии она юрист и не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу.

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Режиссер признался, что его избранница не очень любит находиться на публике. К слову,

Мария и Егор уже живут вместе. «Да, конечно. Любимая женщина живет со мной в моем доме», — заявил Кончаловский.

Во время интервью режиссер признался, что счастлив в новых отношениях.

Полный выпуск программы:

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