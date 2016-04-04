Красота или ужас? Удалившая 6 ребер «живая Барби» гордится талией в 36 см

Мы уже писали о 26-летней уроженке Швеции Пикси Фокс, которая более 100 раз ложилась под нож хирургов. Одной из последних операций стало удаление ребер. В итоге девушка превратилась в «живую Барби» с тончайшей талией. Однако у многих пользователей Сети, разглядывающих снимки Пикси, возникают сомнения в том, что она действительно так выглядит.

Чтобы доказать, что ее формы настоящие, Пикси опубликовала видео, которое скорее пугает, нежели вызывает восхищение.

Пикси Фокс выложила на своей странице в Instagram видео, на котором продемонстрировала экстремально тонкую талию. На нем Фокс, одетая в черные обтягивающие брюки и корсет, идет по торговому центру.

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Ролик за пару часов посмотрели около 100 тысяч человек, а около 500 оставили комментарии. Многих подписчиков модели интересовало, каков же у нее обхват талии.

На этот вопрос Фокс отвечала в одном из интервью:

«Моя талия сейчас — 36 сантиметров. Я смогла добиться этого с помощью удаления ребер. Да, ребра были нужны, чтобы защищать внутренние органы, но я не беспокоюсь о рисках.

Во многих клиниках красоты даже запрещено проводить эту операцию, поскольку доказано, что это крайне опасно для здоровья».

Видео:

#cosettraining #waisttraining #corset #waist #livingcartoon #hourglasfigure #istanbul #turkey #plasticsurgery A post shared by Pixee Fox - The Living Cartoon (@pixeefox) on Mar 28, 2017 at 1:10pm PDT

Вдохновленная мультипликационными героинями Джессикой Рэббит и Холли Вуд, молодая шведка начала менять свою внешность в ноябре 2015 года. Девушку часто приглашают на различные ток-шоу, а сама она мечтает попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Пикси много тренируется в спортзале, делая акцент на нижнюю часть тела и кардиотренировки. Она давно отказалась от мяса и питается лишь овощами и фруктами.

За жизнью Фокс в Instagram следят более 376 тысяч человек.

Фото из Instagram:

A post shared by Pixee Fox - The Living Cartoon (@pixeefox) on Mar 24, 2017 at 3:40pm PDT

Фото из Instagram:

A post shared by Pixee Fox - The Living Cartoon (@pixeefox) on Mar 26, 2017 at 10:48am PDT

Фото из Instagram:

A post shared by Pixee Fox - The Living Cartoon (@pixeefox) on Nov 29, 2016 at 10:18am PST

Фото из Instagram:

A post shared by Pixee Fox - The Living Cartoon (@pixeefox) on Apr 4, 2016 at 12:59pm PDT

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