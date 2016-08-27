21-летняя красавица-модель найдена мертвой

Студентка медицинского факультета и успешная модель Рауда Атиф, снимок которой уже успел украсить обложку одного из номеров индийского Vogue, была найдена мертвой в Бангладеш. Правоохранители полагают, что девушка могла совершить суицид.

Тело 21-летней красавицы было найдено ее однокурсниками в общежитии колледжа в городе Раджшахи. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что комната девушки в момент трагедии была заперта изнутри.

Признаков насильственной смерти обнаружено не было, что позволило полицейским предположить, что Рауда покончила с собой,

передает Dhaka Tribune.

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Однокурсники модели до сих пор не могут прийти в себя от произошедшего, ведь, по их словам, ничего подозрительного в ее поведении накануне трагедии они не заметили.

«Около 11 часов вечера она вошла в мою комнату и попросила ноутбук, но я не смогла одолжить ей его, так как он был разряжен.

После этого она вернулась в свою комнату. Это был последний раз, когда я видела ее живой», – рассказала одна из близких подруг Рауды,

живущая в комнате по соседству.

Отметим, что Рауда Атиф достигла серьезных успехов в модельном бизнесе. В октябре 2016 года она стала лицом индийского Vogue, редакторы которого были просто восхищены ее удивительной внешностью – редким сочетанием смуглой кожи и светло-зеленых глаз.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: подготовлено по материалам Dhaka Tribune

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Last day of desert with @tales_of_gaia 🌞 📷: @olgavetrova A post shared by Rau. Maldivian. 🌊 (@raudhaathif) on Mar 26, 2017 at 7:28am PDT

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📷: @olgavetrova ❤️👀 Visit her page for more! #nofilterneeded 💧 Wearing beautiful creations by @tales_of_gaia A post shared by Rau. Maldivian. 🌊 (@raudhaathif) on Mar 22, 2017 at 9:13am PDT

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Animal instincts with @tales_of_gaia ✨ 📷: @olgavetrova A post shared by Rau. Maldivian. 🌊 (@raudhaathif) on Nov 25, 2016 at 2:10am PST

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🙄 A post shared by Rau. Maldivian. 🌊 (@raudhaathif) on Aug 27, 2016 at 5:32am PDT

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