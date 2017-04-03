Опубликованы фотографии бывшей жены Путина с новым спутником

Людмила Путина
 

Людмила Путина. Фото: AP/Scanpix

6 июня 2013 года стало известно, что президент России Владимир Путин и его супруга Людмила больше не вместе. Тогда в интервью российским СМИ они признались, что пережили «цивилизованный развод».

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Чуть более года назад «Собеседник» опубликовал результаты своего расследования: журналисты узнали, что Людмила Путина поменяла фамилию и стала Людмилой Очеретной.

Высказывались мнения, что она теперь жена молодого бизнесмена Артура Очеретного. При этом официальных подтверждений данному факту не последовало,

пишет Limon.ee.

ЧИТАЙ НА TVNET: Людмила уже не Путина. Чью фамилию теперь носит бывшая первая леди РФ

В распоряжении «СтарХита» оказались уникальные снимки, сделанные 28 марта этого года в лондонском аэропорту «Хитроу». Россиянин по имени Анатолий рассказал, что ему удалось сфотографировать Людмилу и Артура, которые прилетели вместе рейсом «Аэрофлота» Москва – Лондон.

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«Я увидел, что народ на кого-то оборачивается, конечно, стало любопытно. Сначала из зоны контроля вышел стильно одетый мужчина, кативший тележку с несколькими чемоданами. Он параллельно разговаривал по телефону.

Рядом с ним шла ухоженная, строго одетая женщина тоже с огромной каталкой. Я узнал в ней бывшую жену нашего президента

и услышал, как люди неподалеку обсуждают ее. С рейса в город направлялась еще одна пара. Когда все четверо поравнялись, они обменялись несколькими фразами, обнялись, поцеловались и разошлись. Людмила и ее спутник направились к выходу из аэропорта, где их, видимо, ждал автомобиль», - рассказал Анатолий.

На следующий день, 29 марта, председателю правления «Центра развития межличностных коммуникаций» Артуру Очеретному исполнялось 39 лет, вполне вероятно, что пара прилетела в Лондон, чтобы отметить праздник.

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Владимир и Людмила Путины

Фото: Владимир и Людмила Путины1

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