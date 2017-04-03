Операция не помогла: врачи запретили Ким Кардашян рожать

Ким Кардашян
 

Ким Кардашян. Фото: AP/Scanpix

Даже гинекологическая операция не помогла 36-летней Ким Кардашян забеременеть в третий раз. Медики строго-настрого запретили теледиве рожать, и она уже начала поиски подходящей суррогатной матери — об этом сама Ким рассказала в эфире реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians.

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Ким Кардашян все-таки больше не сможет родить самостоятельно — даже после проведенной накануне операции на матке. На днях знаменитость огорошили медики, заявив, что новая беременность ей категорически противопоказана. Ким очень расстроилась, но уже взяла себя в руки и предложила супругу Канье Уэсту начать поиски суррогатной матери. «Операция и последующие процедуры были очень болезненными, но это еще не самое худшее.

Представьте себе мое разочарование, когда я узнала, что больше никогда не смогу выносить детей. Мне очень обидно, но увы, такова жизнь»,

— рассказала Ким родным в недавнем эпизоде шоу Keeping Up With The Kardashians.

Ким в Keeping Up With The Kardashians (смотрите примерно с 1:10 мин.)

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Напомним, еще полтора года назад Ким, которая тогда вынашивала второго ребенка, честно призналась, что ей достаточно двоих детей — обе беременности дались ей очень тяжело.

Кардашян и Уэста с детьми поймали на Манхэттене

Фото: Кардашян и Уэста с детьми поймали на Манхэттене0

Стоп-кадр: Ким Кардашян в прозрачном платье

Фото: Стоп-кадр: Ким Кардашян в прозрачном платье0

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