Новый список «Жди меня» в Латвии: люди ищут близких, а может, вас?

При посредничестве телепередачи «ЖДИ МЕНЯ», а также Многонациональной службы поиска людей своих родных и друзей в Латвии ищут их родственники и близкие.

Рагиня Дмитрий ищет свою родственницу Рагиню Ингриду 1979 г. р.

Терещенко Павел ищет отца - Терещенко Леонида 1956 г. р. Связь с отцом потеряна в 1990 году.

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Филатов Юрий 1977 г. р.! Вас ищет дочь - Бейноровича Оксана.

Мовчан Анастасию Михайловну 1960 г. р. ищет сестра - Ольга Образцова. «У сестры в 1988 году родился сын - Мовчан Сергей».

Новика Владимира Ильича 1940 г. р. ищет дочь - Наталия Медне. Она ищет и свою сводною сестру - Новик Елену Владимировну 1965 г. р.

Свою маму Штубис Валию Фрицевну и ее семью ищет Никитина (Штубис) Кристина. «Известно, что мама проживала в г. Лиепая».

Евдокимову Екатерину Сергеевну 1989 г. р. ищут сводные братья - Роман и Максим Битнеры. «Сестренка, отзовись!»

Филатова Владимира 1947 г. р. и его семью ищет Филатова Елена. «Ищем маминого старшего брата и его семью».

Лукину (Пугакову) Таису Исаевну 1939 г. р. и ее семью ищет Шумович Вадим. «Известно, что мужа Таисы звали Янис. У них были дети - дочери Силва и Вера и сын Ритвар. Проживали они в Лимбажском районе».

Также Шумович Вадим ищет Кузмину (Пугакову) Раису Исаевну 1937 г. р. «Ее муж - Юмикис Харолдс, дочь зовут Илона. Может проживать у внука Юрена Юмикиса на хуторе Вайроги Валмиерского района».

Если вам знаком кто-то из списка разыскиваемых людей или вы нашли в нем свое имя, просим откликнуться - написать или позвонить добровольному помощнику программы «ЖДИ МЕНЯ» Мартиньшу Зиебергсу.

Если вы по каким-то причинам не желаете встречаться со своими родными или друзьями, также просим сообщить, чтобы вас не искали напрасно.

Э-мейл: martins.ziebergs@inbox.lv. Моб. тел. 29923833.

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