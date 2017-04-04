Ушла из жизни мама политика и финансиста Эйнарса Репше

Как стало известно, прошлой ночью не стало мамы латвийского политика и финансиста Эйнарса Репше, о чем сообщается в его профиле на Facebook - там размещена фотография Алдоны Репше, которую сопровождают прощальные слова сына в ее адрес.
«Дорогая мамочка, внезапно и неожиданно Ты ушла от нас. Даже попрощаться не успели. Думалось, надо в воскресенье поехать в Еггаву, чтобы увидеться, обняться, но не получилось...
Так всегда бывает, что какие-то несущественные вещи кажутся нам очень важными и неотложными, а на то, что на самом деле важно, не хватает времени.
Теперь нам уже не удастся встретиться, по крайне мере на этом свете...» - пишет Эйнарс Репше.
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Алдона Репше. Фото: facebook.com/people/Einars-Repse/1686451292
Выражаем искренние соболезнования семье Эйнарса Репше!