СМИ: Принц Чарльз из-за паранойи принцессы Дианы 14 лет посещал психологов

Принцесса Диана и принц Чарльз
 

Принцесса Диана и принц Чарльз. Фото: Scanpix Sweden

Эмоциональная нестабильность принцессы Дианы привела к тому, что принц Чарльз был вынужден в течение 14 лет получать помощь психологов. Новые биографические данные проливают свет на секретные отношения одной из самых знаменитых пар в истории человечества.

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В распаде брака принца Чарльза и леди Дианы виновным всегда оказывался наследник британского престола.

Распространена версия о том, что

Чарльз никогда не любил Диану Спенсер, но вынужден был взять ее в жены потому, что не имел возможности создать семью со своей настоящей любовью - леди Камиллой Паркер-Боулз,

состоявшей в браке. Именно поэтому Чарльз всегда отображается в негативном свете, а принцесса Диана чаще всего предстает как жертва тяжелых обстоятельств.

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Фото: REUTERS/ScanPix

Диану называют символом женственности, спокойствия и материнства, она считается одной из самых любимых женщин не только в Великобритании, но и во многих странах мира. Однако

новая биография королевской четы, опубликованная в Великобритании, открывает ранее неизвестные обстоятельства отношений знаменитой пары.

Утверждается, что проблемы между Чарльзом и Дианой начались уже во время медового месяца в Балморале.

Фото: AP/Scanpix

Диана страдала от бессонницы, она была эмоционально нестабильна, поскольку знала о подробностях отношений Чарльза с Камиллой. Часто принцесса плакала без всяких видимых причин, хотя принц постоянно убеждал ее в том, что покончил с любовницей.

Эмоциональные срывы настигали Леди Ди все чаще и чаще, и это стало отражаться на психике Чарльза, который предпочитал все реже бывать дома

под любым предлогом - охота, рыбалка, иные развлечения с друзьями. Потом он даже обратился к профессиональному психологу.

Фото: REUTERS/ScanPix

Помощь психолога требовалось и самой Диане. Принцессе выписали лекарственный препарат валиум, но она не принимала его, из-за чего паранойя усиливалась.

Королевская семья делала все для того, чтобы успокоить Диану. Помощь ей оказывал доктор Алан Макглэшан, но она согласилась встретиться с ним только 8 раз.

Возможно, эмоциональная нестабильность Дианы и стала основной причиной развода с принцем Чарльзом.

Прошло почти 20 лет с момента смерти, но многие по-прежнему считают принцессу невинной жертвой супружеской неверности ее мужа - принца Чарльза.

Принцесса Уэльская Диана

Фото: Принцесса Уэльская Диана0

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