СМИ: Принц Чарльз из-за паранойи принцессы Дианы 14 лет посещал психологов

Эмоциональная нестабильность принцессы Дианы привела к тому, что принц Чарльз был вынужден в течение 14 лет получать помощь психологов. Новые биографические данные проливают свет на секретные отношения одной из самых знаменитых пар в истории человечества.
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В распаде брака принца Чарльза и леди Дианы виновным всегда оказывался наследник британского престола.
Распространена версия о том, что
Чарльз никогда не любил Диану Спенсер, но вынужден был взять ее в жены потому, что не имел возможности создать семью со своей настоящей любовью - леди Камиллой Паркер-Боулз,
состоявшей в браке. Именно поэтому Чарльз всегда отображается в негативном свете, а принцесса Диана чаще всего предстает как жертва тяжелых обстоятельств.
Фото: REUTERS/ScanPix
Диану называют символом женственности, спокойствия и материнства, она считается одной из самых любимых женщин не только в Великобритании, но и во многих странах мира. Однако
новая биография королевской четы, опубликованная в Великобритании, открывает ранее неизвестные обстоятельства отношений знаменитой пары.
Утверждается, что проблемы между Чарльзом и Дианой начались уже во время медового месяца в Балморале.
Фото: AP/Scanpix
Диана страдала от бессонницы, она была эмоционально нестабильна, поскольку знала о подробностях отношений Чарльза с Камиллой. Часто принцесса плакала без всяких видимых причин, хотя принц постоянно убеждал ее в том, что покончил с любовницей.
Эмоциональные срывы настигали Леди Ди все чаще и чаще, и это стало отражаться на психике Чарльза, который предпочитал все реже бывать дома
под любым предлогом - охота, рыбалка, иные развлечения с друзьями. Потом он даже обратился к профессиональному психологу.
Фото: REUTERS/ScanPix
Помощь психолога требовалось и самой Диане. Принцессе выписали лекарственный препарат валиум, но она не принимала его, из-за чего паранойя усиливалась.
Королевская семья делала все для того, чтобы успокоить Диану. Помощь ей оказывал доктор Алан Макглэшан, но она согласилась встретиться с ним только 8 раз.
Возможно, эмоциональная нестабильность Дианы и стала основной причиной развода с принцем Чарльзом.
Прошло почти 20 лет с момента смерти, но многие по-прежнему считают принцессу невинной жертвой супружеской неверности ее мужа - принца Чарльза.Еще по этой теме