ФОТО: Татьяна Навка резко помолодела

Татьяна Навка
 

Татьяна Навка. Фото: AP/Scanpix

Спортсменка и жена известного российского политика 41-летняя Татьяна Навка стала выглядеть помолодевшей, это заметили в соцсетях и в СМИ. Эксперты пытаются разгадать секрет омоложения знаменитости.

Татьяна Навка является активной ведущей своего блога в Инстаграме, который она регулярно пополняет свежими снимками.

Последние фотографии фигуристки вызвали настоящий бум, так как спортсменка стала выглядеть удивительно моложаво – лет на тридцать.

2 апреля Татьяна Навка опубликовала в соцсети новое фото, сделанное во время встречи с друзьями.

Реклама

Посиделки ❤️❤️❤️

A post shared by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on

Она получила большое количество комплиментов благодаря тому, что внешне ей можно дать на десять лет моложе, тем более, что в ее образе не было никакого гламура, обычный домашний вид без макияжа и завитых локонов.

Также значительно помолодевшей Навка смотрится на размещенном ею снимке с голым по пояс Дмитрием Песковым, наделавшем много шума в медиа-пространстве.

Что это – новая пластика или супер-новики косметологии?

Многие горят желанием узнать секрет цветущего вида фигуристки, чью способность выглядеть очень молодо для своих лет признают даже хейтеры звезды.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 175000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR

reklama.vesti.lv

И снова изнасилование выложено на Facebook (видео) Новости

И снова изнасилование выложено на Facebook (видео)

Пурвциемс и Плявниеки соединили деревянным «мостком» Новости

Пурвциемс и Плявниеки соединили деревянным «мостком»

Петербург: машинист помог предотвратить количество жертв Новости

Петербург: машинист помог предотвратить количество жертв

Ученые нашли способ избавиться от телефонной зависимости Hi-Tech

Ученые нашли способ избавиться от телефонной зависимости

Известные мужчины, которые не скрывают нетрадиционную ориентацию Showbiz

Известные мужчины, которые не скрывают нетрадиционную ориентацию

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
E – COMMERCE COORDINATOR
E – COMMERCE COORDINATOR
http://alkoutlet.lv

Темы

 