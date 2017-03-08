ФОТО: Татьяна Навка резко помолодела

Спортсменка и жена известного российского политика 41-летняя Татьяна Навка стала выглядеть помолодевшей, это заметили в соцсетях и в СМИ. Эксперты пытаются разгадать секрет омоложения знаменитости.

Татьяна Навка является активной ведущей своего блога в Инстаграме, который она регулярно пополняет свежими снимками.

Последние фотографии фигуристки вызвали настоящий бум, так как спортсменка стала выглядеть удивительно моложаво – лет на тридцать.

2 апреля Татьяна Навка опубликовала в соцсети новое фото, сделанное во время встречи с друзьями.

Реклама

Посиделки ❤️❤️❤️ A post shared by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on Apr 2, 2017 at 8:25am PDT

Она получила большое количество комплиментов благодаря тому, что внешне ей можно дать на десять лет моложе, тем более, что в ее образе не было никакого гламура, обычный домашний вид без макияжа и завитых локонов.

Традиционный банный вечер, вся семья в сборе . И это все наши дети🙈🙊🙉 Их очень много, но это так здорово 👨‍👨‍👧‍👦👨‍👨‍👧‍👦👨‍👨‍👧‍👦 #peskovfamily #огромнаясемья A post shared by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on Apr 2, 2017 at 11:35am PDT

Также значительно помолодевшей Навка смотрится на размещенном ею снимке с голым по пояс Дмитрием Песковым, наделавшем много шума в медиа-пространстве.

Что это – новая пластика или супер-новики косметологии?

Многие горят желанием узнать секрет цветущего вида фигуристки, чью способность выглядеть очень молодо для своих лет признают даже хейтеры звезды.

⚽️⚽️⚽️ Неожиданно ✌🏻 Атмосфера живьём, конечно потрясающе-заряжающая. A post shared by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on Mar 15, 2017 at 3:08pm PDT