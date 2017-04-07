Вербное Воскресенье 9 апреля: что можно и что нельзя делать

Вербное воскресенье — один из главных христианских праздников, посвященный воспоминанию входа Господня в Иерусалим. Чтобы правильно провести этот день, необходимо знать, какие дела поспособствуют духовному самосовершенствованию, а от чего лучше воздержаться.

Празднование Вербного воскресенья в 2017 году пройдет 9 апреля.

В это время все православные христиане запасаются вербными ветвями, символом возрождения жизни, и направляются на службы, чтобы их освятить.

Во время Великого поста существуют некоторые запреты и послабления, установленные церковью. Также этот день тесно связан с народными традициями и поверьями.

Что можно делать в Вербное воскресенье

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Главным действом является посещение церкви и молитва во славу Господа. В этот праздничный день совершается литургия, на которой церковнослужители освещают веточки вербы. Их православные христиане забирают домой и ставят рядом с иконами.

Букеты охраняют дом и проживающих в нем от негатива, бедности и невзгод.

После праздничной литургии многие отправляются на кладбище, чтобы почтить память предков, покрасить оградки и убраться на погосте.

Там же оставляют несколько веточек вербы.

По поверьям, в этот день нужно слегка побить друг друга веточками вербы, чтобы выгнать из тела хворь и негатив.

Считается, что если съесть несколько почек вербы, можно излечить больное горло и повысить иммунитет. Наши предки пекли хлеб с добавлением почек и скармливали его домашним животным и скотине, чтобы та была здорова и приносила богатый приплод.

После посещения церкви семьи собирались за праздничным обедом и посвящали время молитвам и неспешной беседе.

Что нельзя делать в праздник

Церковь напоминает, что Вербное воскресенье — это время Великого поста, поэтому стоит воздержаться от активных развлечений, злоупотребления алкоголем и увеселительных мероприятий.

Во время церковного праздника также не стоит увлекаться работой, следует уделить больше внимания молитвам и размышлениям о собственной жизни.

Пища на столе должна быть скромной, без изысков и запретных во время поста продуктов. Исключение составляют рыба, растительное масло немного красного вина.

Нельзя в Вербное воскресенье готовить горячие блюда, поэтому хозяйки все кушанья делают заранее. Накануне праздника готовят каши, гречневые блины, выпекают постный хлеб и печенье для угощения за праздничным столом.

По поверьям, в этот день нельзя расчесывать волосы, чтобы не убавить здоровье и не навлечь на себя неприятности.

Каждый церковный праздник сопровождают приметы и традиции, которым следовали наши предки. К некоторым обычаям церковь относится неодобрительно: например, гадания и обряды также входят в список запретных дел.

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