Вот это мастерство! Макияж, создающий оптические иллюзии

Специалист по гриму Мими Чой (Mimi Choi) из Ванкувера с помощью косметики создает оптические иллюзии. В социальной сети Instagram она регулярно делится своими новыми работами. На лицах девушка рисует абстрактные картины, пишет Apollo.
«Когда я создаю иллюзию, я, по сути, нахожу вдохновение в своих буднях, фотографиях, рисунках и эмоциях. Я стараюсь не смотреть на работы других специалистов, хочу создавать что-то уникальное, - рассказала она изданию Allure. -
Моя главная цель — превзойти свою предыдущую работу, поскольку я сама себе критик и соревнуюсь сама с собой.
Впечатлить саму себя с каждым разом все сложнее».
31-летняя Мими уточнила, что на самые сложные рисунки уходит до 5 часов. Смотрим и наслаждаемся!
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