Владимир Познер, будучи в Риге, рассказал о жене

Недавно популярный тележурналист Владимир Познер выступал в Риге. И часть встречи со зрителями в зале Дома Конгрессов прошла в режиме диалога. И, разумеется, задавали любимцу публики Познеру и вопросы о личном - в том числе об очень личном. Например, Владимира Владимировича спросили: а правда ли, что мужчины всю жизнь ищут в женах сходство с любимыми мамами?..

К Владимиру Познеру мало кто относится равнодушно. О тех, кто телеведущего хулит и ненавидит писать мы здесь не будем. Такие люди есть, но уж они-то на встречи с Познером в концертном варианте точно не ходят. Но для многих, кто ждет его публичных выступлений, Владимир Владимирович - безусловный авторитет, мнение которого интересно и важно. Причем, авторитетом он стал для людей в самых разных вопросах. В том числе и в вопросах сугубо житейских.

Удивительно, но факт: о самых, казалось бы, интимных и личных вещах Познер умеет говорить откровенно, и при этом тактично. В пошлость саморазоблачений никогда не впадает, но остается открытым и искренним, всегда находит правильные, точные слова. Может быть, поэтому в нем и видят советчика...

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Вот и на недавней рижской встрече Владимира Владимировича спросили: а не считает ли он, что мужчины всю жизнь ищут в женщинах черты своей любимой мамы? Потому и меняют жен, что те не соответствуют их ожиданиям...

Похожа ли на его любимую маму ныняшняя жена Познера - Надежда Соловьева?

«Вот уж нет!» - ответил Владимир Познер, категороически отвергнув такое предположение. Он утверждает, что хоть и женат в третий раз, ни одна жена его на маму не была похожа! А ведь женился Владимир Владимирович всегда по любви.

Мама-француженка, будучи абсолютно светской дамой, привила сыну много полезных привычек, которые всю жизнь выдают в нем джентельмена. Сама она прошла через очень непростые испытания, последовав за мужем, решившим вернуться в СССР…

Владимир Познер долго избегал публично говорить о личном. Но в книге «Крушение иллюзий», первоначально написанной не для зарубежных читателей, американские издатели уговорили его отступить от этого правила: мол, наш читатель такой скрытности не поймет!..

Так что и в русском издании книги, увидевшей свет много лет спустя, можно прочесть о судьбе этой удивительной женщины. Кстати, на рижскую встречу с тележурналистом многие его поклонники захватили и книги Познера - в том числе и его «Крушение иллюзий». Но прежде чем раздавать автографы, Владимир Владимирович рассказал о своем отношении к женщинам. А также о том, что для него составляет счастье - это дети, работа и супруга.

Для тех, кто не в курсе - жена Владимира Познера Надежда Соловьева еще и продюсер его телевизионных проектов. Телефильмы о путешествиях - «Тур де Франс», «Одноэтажная Америка», «Германская головоломка» они сделали вместе. И хоть супруга-продюсер не вмешивается в творческую часть съемочного процесса, споров у них всегда хватает.

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