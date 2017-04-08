«Жди меня» в Латвии: вдруг вы знаете этих людей на фото? Их ищут!

При посредничестве телепередачи «ЖДИ МЕНЯ», а также Многонациональной службы поиска людей своих родственников и друзей в Латвии ищут их родные и близкие. Они очень хотят их найти и не теряют надежду!
- «Жди меня» в Латвии: вдруг вам что-то известно о тех, кого ищут?.. 11 декабря 2016 г.
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- «Жди меня» в Латвии: Папа, где ты? Отзовись! 20 августа 2015 г.
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Худякову Карину Владимировну 1976 г. р. ищет Худяков Сергей Владимирович. «Расстались в г. Айзкраукле в 1991 году».
Захарова Валерия Семеновича 1941 г. р.и его семью ищет Кабакова Людмила. «Ранше дружили семьями. Связь пропала в 1990 году».
Фото: пресс-фото
Савостьянова Григория Липатовича 1925 г. р. и его семью ищет Бейзерова Пелагея.
Фото: пресс-фото
Дунаеву Веру Семеновну 1936 г. р и Дунаеву Елену 1968 г. р. ищет Трифонова Вера Александровна. «Ищу своих маму и сестру».
Фото: пресс-фото
Бауман Любовь Николаевну 1943 г. р. и ее семью ищет Бугаев Виктор. «Ищу свою двоюродную сестру и ее семью».
Фото: пресс-фото
Знотиньша Яниса ищет Берч Петр Петрович. «Ищу друга, с которым я служил в г. Альметевске. Он может проживать в Прейли».
Зепса Валентина ищет дочь - Шиналь Юлия Валентиновна. «Ищу своего отца. Последняя встреча с ним была в 1992-93 году».
Фото: пресс-фото
Если вам знаком кто-то из списка разыскиваемых людей или вы нашли в нем свое имя, просим откликнуться - написать или позвонить добровольному помощнику программы «ЖДИ МЕНЯ» Мартиньшу Зиебергсу.
Если вы по каким-то причинам не желаете встречаться со своими родными или друзьями, также просим сообщить, чтобы вас не искали напрасно.
Э-мейл: martins.ziebergs@inbox.lv. Моб. тел. 29923833.Еще по этой теме