«Жди меня» в Латвии: вдруг вы знаете этих людей на фото? Их ищут!

 

Фото: пресс-фото

При посредничестве телепередачи «ЖДИ МЕНЯ», а также Многонациональной службы поиска людей своих родственников и друзей в Латвии ищут их родные и близкие. Они очень хотят их найти и не теряют надежду!

Еще по этой теме

Худякову Карину Владимировну 1976 г. р. ищет Худяков Сергей Владимирович. «Расстались в г. Айзкраукле в 1991 году».

Захарова Валерия Семеновича 1941 г. р.и его семью ищет Кабакова Людмила. «Ранше дружили семьями. Связь пропала в 1990 году».

Реклама

Фото: пресс-фото

Савостьянова Григория Липатовича 1925 г. р. и его семью ищет Бейзерова Пелагея.

Фото: пресс-фото

Дунаеву Веру Семеновну 1936 г. р и Дунаеву Елену 1968 г. р. ищет Трифонова Вера Александровна. «Ищу своих маму и сестру».

Фото: пресс-фото

Бауман Любовь Николаевну 1943 г. р. и ее семью ищет Бугаев Виктор. «Ищу свою двоюродную сестру и ее семью».

Фото: пресс-фото

Знотиньша Яниса ищет Берч Петр Петрович. «Ищу друга, с которым я служил в г. Альметевске. Он может проживать в Прейли».

Зепса Валентина ищет дочь - Шиналь Юлия Валентиновна. «Ищу своего отца. Последняя встреча с ним была в 1992-93 году».

Фото: пресс-фото

Если вам знаком кто-то из списка разыскиваемых людей или вы нашли в нем свое имя, просим откликнуться - написать или позвонить добровольному помощнику программы «ЖДИ МЕНЯ» Мартиньшу Зиебергсу.

Если вы по каким-то причинам не желаете встречаться со своими родными или друзьями, также просим сообщить, чтобы вас не искали напрасно.

Э-мейл: martins.ziebergs@inbox.lv. Моб. тел. 29923833.

Еще по этой теме
«Жди меня» в Латвии: возможно, в этом списке вы или те, кого вы знаете

«Жди меня» в Латвии: возможно, в этом списке вы или те, кого вы знаете

«Жди меня» в Латвии: Внимание! Люди ищут своих близких

«Жди меня» в Латвии: Внимание! Люди ищут своих близких

Новый список «Жди меня» в Латвии: люди ищут близких, а может, вас?

Новый список «Жди меня» в Латвии: люди ищут близких, а может, вас?


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ādamlauks, 125000 EUR
Дом
Дом, Amatnieki, 152000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR

reklama.vesti.lv

СМИ: Николай Носков расстался с женой после 40 лет отношений Showbiz

СМИ: Николай Носков расстался с женой после 40 лет отношений

Новая рубрика «Покажи себя!»: Русский TVNET ищет таланты Showbiz

Новая рубрика «Покажи себя!»: Русский TVNET ищет таланты

ФОТО: Дочь Клинта Иствуда оголилась на пляже Малибу Showbiz

ФОТО: Дочь Клинта Иствуда оголилась на пляже Малибу

Медведев объявил, что Россия и США на грани боевых столкновений Новости

Медведев объявил, что Россия и США на грани боевых столкновений

Миллионы Hyundai и Kia отзывают из-за двигателей Hi-Tech

Миллионы Hyundai и Kia отзывают из-за двигателей

Нужна помощь!

В Латвии

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
E – COMMERCE COORDINATOR
E – COMMERCE COORDINATOR
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS/-A
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS/-A
GRĀMATVEDI
GRĀMATVEDI
http://alkoutlet.lv

Темы

 